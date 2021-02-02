有效降低自殺死亡率　雲林衛生局心理健康業務連3年滿分　

▲雲林縣2019年自殺通報案件併家暴個案計256人次，雲林縣衛生局延長關懷期程4至6個月，降低再自殺風險 。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

根據2019年衛福部的自殺通報資料，雲林縣家暴被害人佔15.3%、家暴加害人佔12.7%，顯示不管是家暴被害人或加害人的自殺議題均應正視。雲林縣2019年自殺通報案件併家暴個案計256人次，自殺原因為「憂鬱傾向」、「家庭成員問題」、「感情因素」，雲林縣衛生局延長關懷期程4至6個月，降低再自殺風險 。

雲林縣衛生局指出，在實務上多數家暴被害人仍與加害人同住，實有必要依加害人的需求，提供戒癮、精神治療、親職教育輔導及認知教育輔導等處遇計畫，提高處遇的成效。衛生團隊持續累積經驗，不斷精進，連續3年榮獲衛生福利部考核縣府心理健康業務100分的佳績，在2020年家暴加害人處遇及自殺防治業務通過SNQ國家品質標章「雙」認證，成效值得肯定。

雲林縣副縣長謝淑亞強調，社會安全網計畫目的是結合政府及民間的力量，建構一張綿密的安全防護網，藉由每月家庭暴力高危機個案網絡會議，協調各網絡之間再精進、有效能的執行家暴加害人處遇計畫。未完成處遇計畫者，由家防中心依法移送，藉由司法介入策略約制加害人，鼓勵加害人完成處遇計畫，不建議易科罰金，主要仍是期盼可以有效改變加害人的暴力認知與行為，降低家庭暴力的再犯。

雲林縣推動「一鄉鎮一駐點」心理諮商方案，從2017年僅6個駐點，至2019年增加為20個駐點，心理諮商服務人次明顯增加，進而強化民眾心理健康促進的基礎資源，另提升自殺關懷訪視員之服務技巧，突破個案訪視障礙，提高家訪率、降低電訪率及拒訪率，有效降低自殺死亡率。

衛生局長曾春美表示，針對自殺合併家暴之個案，延長關懷期程及提高訪視頻率並加強橫向聯繫，如家防中心或社福單位列管個案，必要時進行家訪及共訪，定期參加自殺併家暴高危機會議，並提報個案之關懷現況及依會議決議進行後續追蹤管理。

▲雲林縣衛生團隊連續3年榮獲衛生福利部考核縣府心理健康業務100分的佳績，在2020年家暴加害人處遇及自殺防治業務通過SNQ國家品質標章「雙」認證。（圖／記者蔡佩旻攝）



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