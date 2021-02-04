老公偷吃美艷家教「激戰100多回」！電梯前濕吻…正宮悽慘下場曝

▲老公偷吃家教。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

外遇事件頻傳，有時候把小三引狼入室可能都不自知。吉林一名老師給學生補課時，卻成功人體教學到學生爸爸，兩人愛得隱秘又火熱，竟然成功保持地下情長達5年，學生媽媽完全沒發現。最後，是女兒察覺到爸爸和老師似乎關係不簡單，偷偷跟媽媽說才讓姦情曝光。

王姓女老師就職於吉林長春某中學，外形靚麗。學生爸爸趙男是一名公務員，2016年為了提高孩子的成績，聘請王女來到家中補習數學。不久之後，兩人就勾搭上了，長期保持著「地下情」，甚至戰遍當地各大飯店。

兩人的保密工作做得非常好，以致趙男的妻子一直沒有發現此事。直到女兒告訴母親，她覺得老師和爸爸的關係不太正常，這才引起了正宮的注意。

不過孫女沒有直接質問丈夫，而是在每次小三補完課後，悄悄跟踪，果然立即發現了兩人的「姦情」，此後開始蒐集證據。

▲女家教長相頗為風情萬種。（圖／翻攝自微博）

到2019年4月，正宮手機裡已經存有偷錄下的100餘段偷情影片，以及通話錄音50次。影片中，兩人甚至在飯店電梯口，都忍不住火急火燎的開始熱吻。此外，從通話錄音中，兩人還曾商討過買房、買車、生孩子等話題。

之後，妻子將收集好的證據提交給了當地教育局，同時向警局報了案。據她透露，兩人保持不正當的性關係已經長達5年。此外，妻子進一步爆料稱，丈夫和王女其實是高中同學，在請她給女兒當家教之前，兩人就已經勾搭上。

女兒也透露，王女經常和自己灌輸一個觀念，「每個長輩都有選擇幸福的權利，孩子不要過於干涉長輩的感情。」據悉，王女也曾已婚，但在偷情過程中已經和丈夫離婚了。

偷情遭曝光後，趙男承認了自己的錯誤，但他表示想要與妻子離婚。目前，雙方正在就離婚協商中。

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