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在KTV被誤認是陪酒小姐！人妻越想越氣　下秒竟「翻身跳橋」溺死了

▲陪酒,酒店小姐,喝酒,約會,兩性。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲露露在KTV被誤認是陪酒小姐。（示意圖，非本文當事人／取自免費圖庫Pakutaso）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸安徽的露露（以下均為化名）因在KTV被人誤認是「陪酒小姐」，覺得備受歧視，坐在男友阿浩車上時又委屈又憤怒，隨即在行駛至大橋時叫停車子，下秒竟下車翻越護欄跳入河中，最後溺水死亡。更可惡的是，男友因擔心自己的婚外情敗露，並沒有報警。

綜合陸媒報導，阿浩2019年11月認識了露露，二人逐漸發展成情人關係。對於這段感情，阿浩形容，「我們雙方都有家庭，不可能在一起生活，只是在生活上、工作上相互幫幫忙。我感覺露露為人還不錯，我們相處的感情還行，我得知露露經常和她丈夫生氣，好像已經分居了。」

阿浩於2020年8月20日晚上，安排露露與其親朋在城關鎮煙波樓酒店吃飯。飯局期間，露露喝了酒，隨後與其朋友到酒店休息。

當晚，阿浩自己與朋友去吃飯、飲酒，飯後與朋友到KTV唱歌，期間他打電話邀請女友過來。露露到了後，在包廂中因誤會產生不滿，情緒激動，男友見狀只好駕車帶她離開。

行駛過程中，露露聲稱微信被表妹封鎖、當晚在KTV包廂被歧視，一直情緒激動。阿浩稱，「露露說當晚一個年齡大的女人從露露手裡奪杯子來敬我酒。她還說那個女的認為她是小姐，所以她心裡不高興。」

阿浩見露露情緒更狂躁了，駕車駛向工農兵大橋，行至橋面中段時，阿浩應露露要求將車輛停下，露露從副駕駛下車後，直接翻越護欄跳入沿崗河中。

然而，阿浩並沒有立即報警，他下車至河兩岸查找未果後，駕車離開現場。隔天淩晨和上午，他2次返回現場查找未果，直到21日下午2時許，才電話報警稱露露跳河。

▲▼出軌,劈腿,不倫,小三,外遇。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲阿浩怕婚外情曝光所以沒有報警。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

為什麼沒有第一時間報警？阿浩解釋，露露跳河時他也嚇傻了，擔心報警之後，兩人關係被曝光，這樣太丟臉了。

露露屍體在工農兵大橋下游約4公里處被發現。經霍邱縣公安局司法鑑定中心鑑定，露露符合生前溺水死亡。此後，阿浩被指控過失致人死亡罪。

阿浩的辯護人認為，阿浩根本無預見其停車後露露會下車跳河自殺。

法院認為，現有證據證實露露患有精神類疾病，案發前因情緒不良有過二次服毒、一次投河經歷，其中二次跟阿浩有關。

證人也證實，露露飲酒後容易失態，像是變了一個人一樣，給人感覺精神有點不正常。事發當晚的情況，阿浩明知上述事實，應當預見其駕駛機動車帶露露行駛至工農兵大橋，並在水位高、水流較急的橋面中段快車道停車，可能發生露露跳河自殺的危害後果，因其疏忽大意沒有採取防範措施，停車導致露露下車後墜河死亡的結果。

阿浩的辯護人認為，露露投河後，阿浩未報警的行為與本案定罪沒有任何關係。法院認為，被告人與被害人系情人關係，系特定關係人，被害人露露當晚的行為與被告人阿浩均有關聯，在眼見露露跳河自殺的情況下，阿浩有及時報警救助的義務，應係法律義務而非道德義務，其不履行該義務應承擔相應的後果。

安徽省霍邱縣人民法院一審以阿浩犯過失致人死亡罪，判處有期徒刑1年6個月。

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