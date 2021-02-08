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曾來台悼念李登輝！森喜朗爆仇女　民調6成：不適任東奧組委會長

▲▼日本前首相森喜朗離台談話,日專機離台。（圖／記者莊喬迪攝）

▲日本前首相森喜朗曾抱傷來台悼念前總統李登輝。（圖／記者莊喬迪攝）

文／中央社

日本東京奧運暨帕運組織委員會會長森喜朗因涉及性別歧視的發言惹議，日媒共同社民調顯示，近6成受訪者認為森喜朗不適任會長；另外，菅義偉內閣支持率也跌破4成。

森喜朗3日在評論日本奧會（JOC）要將女性理事比例提高到40%的目標時說，「女性多的理事會，將會很花時間」等涉及性別歧視的發言，引起外界批評，森喜朗4日下午公開道歉、撤回發言，但表示沒有考慮辭去組委會會長。

共同社6日與7日實施全國性電話民調，59.9%的受訪者認為森喜朗不適任東奧組委會會長，認為適任者僅6.8%，另有32.8%表示無法回答。

▲▼東奧籌主席森喜朗。（圖／CFP）

▲森喜朗爆出仇女言論，相關爭議持續蔓延。（圖／CFP）

日本放送協會（NHK）報導，東奧組委會昨天在官網公告，表示「上週森會長的發言不適當，違反奧運與帕運的精神，會長也撤回發言與道歉，表達深切的反省」。

另外，共同社民調顯示，對於東奧的舉辦方式，49.6%受訪者認為應限制觀眾人數、43.1%認為應採無觀眾形式，僅3.4%主張應採用與過去相同形式。

至於延期到今年的東奧是否應該舉辦，回答「應取消」者有35.2%、「應再次延期」有47.1%，兩者合計超過8成；回答「應舉辦」者僅14.5%。

內閣支持率方面，首相菅義偉率領的內閣團隊支持率跌到38.8%，比上次1月的民調下降2.5個百分點，跌破4成；不支持率上升3.1個百分點，達45.9%。

關於任職於廣播事業公司的菅義偉長男去年涉嫌招待4名掌管相關業務的總務省幹部，有62%的受訪者表示無法接受菅義偉的說明，遠高於可以接受的30.8%。

對於2019冠狀病毒疾病（COVID-19 ）疫苗，回答「想接種」的受訪者有63.1%，「不想接種」有27.4%。

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