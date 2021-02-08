日陸上自衛隊宿舍驚見2童屍！她想同歸於盡　勒斃2子後卻反悔獨活

▲死者分別是就讀幼兒園的5歲哥哥與3歲弟弟。（圖／推特／陸上自衛隊-宮古島駐屯地）

記者王佩翊／編譯

日本陸上自衛隊宮古島基地的宿舍8日驚傳一名女子親手勒斃2個兒子的殘忍事件，警方7日以殺人嫌疑逮捕39歲的嫌犯脇田亞希子。據悉，死者分別為5歲的長子晴矢與3歲的次子涼平，初步判斷兩人死因皆是窒息死亡，脖子上也出現明顯勒痕。母親被逮後已坦承犯行，不過警方目前仍在調查詳細犯案動機與死因。

根據《產經新聞》報導，嫌犯與丈夫一家四口一起住在日本陸上自衛隊沖繩宮古島基地旁的宿舍，7日下午3時50分左右，39歲的嫌犯脇田亞希子自行撥打110並坦承已將2個兒子勒斃。待警方接獲通報趕往現場後，嫌犯的2個兒子已無呼吸心跳並倒地不起，經確認無生命跡象。

警方隨即緊急逮捕嫌犯脇田，而嫌犯被逮後也坦承，是以緊勒脖子的形式殺害2個兒子。據悉，現場並未出現打鬥痕跡。警方初步懷疑，嫌犯原想與兒子同歸於盡，但殺害2個兒子後卻又不敢對自己下手，才會主動報警自首。目前警方仍在調查確切死因與詳細犯案動機，希望能儘早釐清案情。

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