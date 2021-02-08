喘爬6樓「被505枚1元糟蹋」　外送妹：我容易嗎？網見文末1句氣炸

▲收到505元都是硬幣，讓外送員看了心情超差！（圖／翻攝爆怨公社）



網搜小組／劉維榛報導

日前一名外送員連續3次，遇到同位女客人都拿1元付帳，氣得他狂搖餐點中的可樂，報復手段讓網友狂讚！最近一名外送妹則是遇到給505個1元的客人，也讓她氣得牙癢癢，對此，同行路過建議，乾脆這一單不送了，直接拿回店家，「情願被拉休，也不想要受505個1元的氣！」

一名女網友在臉書《爆怨公社》透露，昨（7）日早上接到一張訂單，準備開始配送時，客人傳來訊息，表示人在外面，無法一手交錢一手交貨，還強調「幫我放在6樓門口即可，現金在門口粉紅色板凳紅色袋子裡面」，文末還溫馨喊話「辛苦您了！」

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原PO當下沒想太多，依照指示爬上6樓，結果眼前景象超傻眼，只見袋子裝滿1元銅板，她當下理智線秒斷裂，直呼「爬6樓沒關係，但給一袋全部一塊錢的...金額505元，我容易嗎？」

▲客人還表示辛苦了，超諷刺！（圖／翻攝爆怨公社）

不過從畫面可見，1元硬幣海之中，也有5元出現，因此並非原PO所講的，505個全都是1元。文章曝光後，底下網友拳頭硬了，「這種，我會說：直接捐給慈善機構，不用浪費時間了」、「告知金額不對，請他出來對點金額，當面算給你看」、「人肯定在門內，不信跟他說沒看到現金欸，保證會出現」、「這種客人品有問題」、「太糟蹋人了，真的窮到只剩一塊錢的嗎？真讓人生氣」、「我有看到5塊的呦」、「賭爛的是，他還說辛苦你了」。

留言串中，同行路過教學反擊方法，「其實不用跟他點錢，直接跟他說，這一單不想要送了，直接拿回店家，然後跟他說一聲，我幫你送回店家，你可以再慢慢等一下，情願被拉休，也不想要受505個1元的氣」；另有內行安慰，「超市有零錢存款機，可以拿去那裡存，幹嘛要找問題給外送員呢」。

▼同行分享，遇過把硬幣包好的，也讓人看了哭笑不得！（圖／翻攝爆怨公社）

