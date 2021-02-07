深夜送餐遇詭異「國小雙胞胎」！開口外送員嚇壞奔逃

▲外送員取餐送到客戶家，竟然碰到「童顏中年雙胞胎」，詭異的經歷讓人嚇壞。（示意圖／記者林敬旻攝）



記者柯振中／綜合報導

外送員取得餐點後，需要配合客戶需求送餐。高雄一名外送員先前接了訂單，依照客戶需求，送到指定地點，沒想到有名「國小年紀的弟弟」出來取餐，聲音卻如中年人一般沙啞，後續詭異的過程曝光，讓網友紛紛嚇壞，直呼「有畫面，好恐怖的Feel」。

這名外送員分享，他4日晚間11點40分接到訂單，內容是速食餐廳的餐點，要送達苓雅區的住宅，「行駛至客戶家中，一路上都很順，我轉入巷口，一條非常小的巷口，左右兩邊都是面對面的透天厝。」

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等到看完門牌後，外送員停下車來，頓時感到肩膀被重壓，拿起手機要聯絡客戶時，客戶就主動走了出來。外送員提到，這名客戶看起來大約「國小年紀」，但長相非常滄桑，「那感覺就像身體是小孩，面容卻是中年人一樣。」

▲抵達指定地點後，外送員發現，客戶是擁有滄桑臉龐的「國小弟弟」。（圖／取自免費圖庫pexels）



取餐後準備找零，「弟弟」突然發出聲音，向外送員說「好的」，讓她瞬間嚇了一跳，「低沉的嗓音從弟弟的口中發出，讓我覺得他的面容跟這身軀更不搭了！」

就在低頭數錢時，「弟弟」又突然恢復稚嫩的童音，看著外送員的後方，問了句「叔叔，你要不要吃」，讓他感到相當可怕。轉頭往後看，外送員發現，後方沒有人，因此又開口詢問，「弟弟，你說什麼？什麼要不要吃？」

弟弟這時又用稚嫩的口音回答，是在跟自家的叔叔講話，並非詢問外送員。外送員感到氣氛不對，找完錢準備離場，沒想到弟弟突然發出淒厲的尖叫，「幫我開門啦！快點！痾啊吼痾啊。」

▼外送員碰到詭異的狀況，嚇得想要立刻閃人。（圖／取自免費圖庫pexels）



外送員心裡發毛，只想趕快離開現場，沒想到準備騎車時，意外看見弟弟住處對面的住宅也開了門，「竟然走出一位跟剛剛那位弟弟長的一模一樣的人…。」

詭異的故事曝光，網友看完感到害怕，忍不住留言回應，「你要不要檢查一下…他剛給你的錢，是否還是你當下收的新臺幣啊」、「X腰今天先去拜拜吧」、「去大廟走一走，讓自己沉澱一下」、「有畫面，好恐怖的Feel」、「突然覺得腳底冷冷的。」

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