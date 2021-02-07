連點外送4個月！她要退伍「感謝照顧」　老闆多送兩隻蝦：祝順利





▲女網友要退伍離開台南了。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

記者施怡妏／綜合報導

本站曾報導《少女連點外送4個月！店家「炒飯送湯」網看ID秒歪樓：快改名》，該名女網友近日又再次叫外送，點了一份鮮蝦蛋炒飯，備註寫下「最近要退伍離開台南，感謝這幾個月的照顧」，然而，店家也送上祝福，並且替她加料「多送你兩隻蝦」，不少網友看到後紛紛驚呼「竟然真的有女生當兵！」

訂餐名設定為「少女莞莞」的女網友在臉書「爆怨公社」發文，因為最近要退伍了，點外送時在備註寫下，「今天是我最後一次留在台南點餐，因為我明天就要退伍了，感謝你這幾個月的照顧，謝謝，有機會會回來點餐」，並跪求老闆可以到高雄開分店，不然之後想吃只能跑到台南。

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店家看到備註後，也開心給予祝福寫下，「有點感傷的Feel，不過希望你之後一切順利喔，多送你兩隻蝦」，並畫上笑臉的符號。由於口味問題，女網友都固定吃同一間店的炒飯，有一次店家還招待一碗豆腐青菜湯，讓她受寵若驚。

貼文一出後，不少網友驚呼原來真的有女生在當兵，紛紛在底下留言，「少女莞莞要退伍了！老闆真的很鎮定而且他的蝦子也很有義氣耶」、「可以特地來台南吃！！高雄不遠」、「上次送湯，這次送蝦，老闆真的很甘心」、「軍中什麼都是假的，退伍才是真的，祝一切順利」。