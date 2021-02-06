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以為是黑胡椒！他近看炒飯「黏滿蛋白質」頭皮發麻　一查地址傻了

▲▼炒飯黏滿螞蟻。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲遠看以為黑胡椒。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者黃可昀／綜合報導

外送店家琳瑯滿目，但品質落差大很難把關，許多人都有踩雷的經驗！一名男子昨天用外送點了2份炒飯，正當他打開餐盒要準備享用時，突然發現飯粒上的「黑胡椒」看起來特別大顆且形狀怪異，湊近看瞬間起雞皮疙瘩，「不…是蛋白質呢。」

原PO在臉書社團「爆怨公社」表示，他之前訂過這家外送覺得很好吃，所以昨天跟同事再叫一次，結果他都還沒開始吃就發現炒飯怪怪的，粒粒分明的米飯上黏著黑色顆粒物，看起來像是胡椒粒，但仔細觀察還可以看到小觸角，再貼近一點看頓時食慾全消，因為這一顆顆的東西並非胡椒，而是貨真價實的螞蟻屍體。

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▲▼炒飯黏滿螞蟻。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲近看快密集恐懼症。（圖／翻攝自爆怨公社）

當下原PO立即反映給外送平台，並且「已全額退費」，也PO文提醒網友吃東西前要多注意，但這還不是讓他最訝異的，實際查詢這家店在外送平台上的地址，「在一個巷弄內四樓，看起來是住家....？也沒電話」，沒有任何店面或招牌，似乎是現在很氾濫的私人廚房。

網友留言，「胡椒今天請假了不好意思」、「螞蟻上樹上到炒飯去了」、「整窩都送你了」、「高蛋白炒飯來一份」、「真心建議，沒店面的商家，點餐要注意衛生」、「這些外送平台對商家控管真的很差，一堆地下餐廳，吃出問題很難追究。」

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