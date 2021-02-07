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知名刀療師性騷擾！Youtuber被「扯褲摸私處」　哭著剪片全網氣炸

記者黃可昀／綜合報導

近期雞排妹事件讓越來越多人正視性騷擾議題，雖然現今社會上這類觀念已經很進步，但還是有大大小小的性騷擾事件不停發生。Youtube頻道「星光奈奈」12月發布團隊成員「艾瑪」體驗刀療的Vlog，對方還是曾和Youtuber黃氏兄弟合作過的知名刀療師，結果觀眾看完影片火都燒上來，該名刀療師竟然從頭到尾毛手毛腳，被拒絕後仍企圖觸摸私處，更說出「好大的肉墊」、「穿得這麼騷」等脫序言論。

▲▼被刀療師性騷擾。（圖／翻攝自星光奈奈YT）

▲被刀療師言語、行為性騷擾。（圖／翻攝自星光奈奈YT，下同）

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艾瑪當天為了拍攝需求，穿了一套運動風的背心與長褲，結果進到診間一趴下就先被刀療師拉褲子、拍屁股，她第一時間就出聲制止，對方後來仍再度拉開褲子，差一點就曝光。

▲▼被刀療師性騷擾。（圖／翻攝自星光奈奈YT）

▲手好幾度扯褲伸進去。

更誇張的還在後頭，刀療師不斷說服艾瑪，臀部的骨頭移位，代表正面的恥骨也有跑掉，說話的同時手還一直往私密處摸去，艾瑪一臉尷尬地拒絕，堅定告訴對方不能碰，但刀療師仍不死心，整個診療過程中都有意無意地把手往那邊伸，結束前還不死心地盡力說服艾瑪私處骨頭一定要喬回來。

▲▼被刀療師性騷擾。（圖／翻攝自星光奈奈YT）

▲明確告知不要碰，刀療師仍數次觸摸私處。

由於治療過程中，刀療師不停伸出鹹豬手偷摸，鏡頭也拍得一清二楚，加上艾瑪被槌子敲得非常痛，也明顯感覺到自己被騷擾，最後便中斷療程付錢離去。

事後眼尖網友發現，這名刀療師光是診間就有很大問題，刀具旁竟大咧咧擺著保險套、潤滑液，而且散落在桌面毫不掩飾，正常診所不該出現這類私人物品，而且就放在患者看得到的地方，實在很難讓人不多做聯想。

▲▼被刀療師性騷擾。（圖／翻攝自星光奈奈YT）

▲剪片剪到哭出來。

這部影片近日被轉發到Dcard引起廣大討論，網友全憤怒抨擊刀療師，「好噁，他整個都在亂摸啊，而且一直敲胸部、屁股，還死要拉人家褲子三小」、「這個噁男是直接沒經過同意，就使用手觸摸對方這些隱私部位，超級噁，更何況對方已經明確拒絕」、「也太扯了吧.....垂完胸口緊接著說：好大一個肉墊都打不到」、「他連三角地帶都要摸耶！連拒絕都會一直摸，到底在做什麼？」

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