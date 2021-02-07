節目效果被濫用！她心疼雞排妹　目擊「電視圈悲劇」：都是話術

▲雞排妹指控翁立友在尾牙時對她性騷擾。（圖／記者張一中攝）

記者施怡妏／綜合報導

翁立友遭雞排妹（鄭家純）指控主持尾牙時性騷擾，但雙方各執一詞，豪記唱片聲明，「一切都是舞台效果，為了讓演出更為生動活潑」。對此，政大新聞學系方念萱副教授表示，很多藝人都因為「節目效果」而受到委屈，甚至是送命，是不是該重新思考效果的尺度。

「為了節目效果，我們都曾經是悲劇的目撃者」，方念萱表示，多年前授課時，舉出一例子康熙來了節目中，主持人小S在男女來賓身上摸摸捏捏，課上學員都不以為忤地說「那就節目效果啊」，讓她感到非常訝異，「這比任何廣電教科書上的語句都讓我驚異」。

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方念萱指出，不知道「效果」究竟如何的觀眾，都會用電視圈的話術「節目效果」以一擋百，這隱隱然有著一種「內行人看門道」的驕傲，「但是是不是門道，根本不知道；坐實的是『他們都這樣玩的』」。

▲翁立友所屬豪記唱片聲明，「一切都是舞台效果，為了讓演出更為生動活潑」。（圖／記者李毓康攝）

方念萱認為，節目效果就像是通關密語，「是一種說者聽者心領神會、眼睛不必眨一下就你知我知、該當一路綠燈才能收割的效益」，就算不提性騷擾，這辯辭也出現在高以翔倒下的悲劇裡，也出現在韓國女團Wonder Girls上台灣綜藝節目，遭主持人提問「初夜」之後製作單位的回應中。

她認為節目效果不是答案，不會因為是效果，不當的待遇和處境都是理所當然，難道只要說是節目效果，就可以無所謂，不細究？什麼時候只要是為了「節目效果」，觀眾就對一切台前背後的表現買單？「是不是該重新思考以勞動者尊嚴、基本人權為代價的『節目效果』製造慣習？」