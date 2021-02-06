罷瑤總部執行長2分析　罷捷未過「反萊民意將反撲」

▲高雄市議員黃捷。（圖／記者屠惠剛攝）

記者羅婉庭／台北報導

針對罷捷失敗，罷免吳思瑤總部執行長楊植斗6日指出，黃捷留任鳳山兩大意義，除了罷免吳思瑤、罷免陳柏惟行動面臨更大挑戰之外，民間反對萊豬的力道勢必會加強。

高雄市議員黃捷罷免案開票結果為，不同意罷免票數為6萬5,391票，佔54.20%；同意罷免票數5萬5,261票，佔45.80%，無效票為458票。外界認為將會影響民進黨立委吳思瑤及基進黨立委陳柏惟的罷免案士氣。

對此，楊植斗指出，黃捷留任鳳山有兩個重大意義，包括一，罷免不如外界想像的簡單，即便是眾人嫌的王浩宇，都差點過不了25%的罷免門檻，更何況民進黨現在傾全力擋罷免，罷免吳思瑤、罷免陳柏惟的行動將會遇到更大的挑戰，讓同意罷免的選民意志更為堅定，加強催票。

楊植斗表示，第二個意義是，雖然黃捷在表決萊豬零檢出時落跑，但比起王浩宇整天幫蔡英文護航萊豬，黃捷已經低調很多，甚至在整個罷免案的後期，也都不敢說自己挺萊豬。

「民代挺萊豬的力道有多大，人民對他的憤怒就有多深」，楊植斗強調，今天罷免黃捷失敗，對罷免團體的士氣以及反萊民眾的士氣，當然會有影響，但是，連黃捷都懂得低調，吳思瑤、陳柏惟卻依然力挺萊豬，如果人民向他倆屈服，不就是對萊豬投降嗎？他堅信，民間反萊豬力道將來一定會反撲。

▲罷瑤執行長楊植斗。（圖／翻攝自羅智強臉書）