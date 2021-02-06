部桃第1階段「血清檢驗結果」出爐！前台大醫先驚後喜：可以安心了

▲部桃「清零計畫」第一階段血清檢驗結果出爐。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者李佳蓉／採訪報導

衛福部桃園醫院累積20人確診，指揮中心在「清零計畫」安排706名高風險者檢驗血清抗體，結果已採檢682人，其中681人陰性、1人判定中。對此，前台大感染科醫師林氏璧說：「老實說我有點意外這麼乾淨！但這是好事！」此次擴大範圍篩檢完全沒抓到，部桃一案算是比較安心了。

部桃前日起展開全院採檢「清零計畫」，針對全院人員2136人進行PCR檢驗，還有706人準備驗血清抗體，預計3天分5梯次完成採檢，截至昨日已採檢1908人，結果均為陰性。回溯專案居家隔離394人，目前2849人已檢驗陰性。

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指揮官陳時中表示，第一階段血清抗體是針對採檢706名高風險者進行此檢，已採檢682人，其中681人陰性、1人判定中。張上淳也補充，判定中個案是血清在檢驗試劑中看到「微弱訊號」，所以才需要再次釐清。

▲部桃專案檢驗進度。（圖／指揮中心提供）

前台大感染科醫師林氏璧受訪時指出：「我有點意外會這麼乾淨！」原先預期會再從2000多人的PCR檢驗中撈到零星無症狀感染者，再加上因部桃一年來身處第一線，收治超過160名以上的新冠確診者，若有人曾被感染過只是無症狀或輕症而產生抗體，也並不會太令人意外。

林氏璧以目前採檢結果看來，認為沒有再抓到漏網之魚，也代表之前追到的案例已經滿完整的，沒有再往外擴大。他肯定指揮中心此次擴大防火牆及疫調範圍的決策，可讓社會還有部桃員工都安心。

他坦言，「至此為止我覺得部桃這整件事應該算是比較安心了！」由於醫護人員也陸續解隔離中，觀察潛伏期、匡列範圍都覺得很安心，唯獨剩下曾暴露到社區、景點的確診者足跡，只能等待潛伏期慢慢過去了，「社區中就曾有風險過，還有尾巴要再觀察一下。」他也強調春節期間，還是要力行防疫新生活，勿掉以輕心。

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