LIVE／疫情有變？傳北市某大樓緊急消毒　陳時中最新說明

生活中心／台北報導

衛福部立桃園醫院展開連續3天「清零計畫」全院採檢，中央流行疫情指揮中心下午2時將召開記者會，由指揮官陳時中親自說明最新情況。到昨日為止已連續5天沒本土病例，不過傳出北市某大樓昨晚忽然消毒，疫情恐有變化，今日清零最後日是否增病例，引發外界關注。另外，我國自COVAX取得AZ疫苗相關事宜，記者會上也將進一步說明。

部桃前日起展開全院採檢「清零計畫」，針對全院人員2136人進行PCR檢驗，還有706人準備驗血清抗體，預計3天分5梯次完成採檢。另外，部桃出院患者案889與其家人案890感染來源仍不明，且更在889去另一家醫院門診看病之後，讓陪家人去看病的案908確診，指揮中心正著手病毒基因序列佐證兩案間關連性。

截至昨日已連續5天沒本土病例，但傳出北市某大樓昨晚忽然消毒，疫情恐有變化，今日清零最後日是否增病例，引發外界關注。北市衛生局長黃世傑稍早表示「沒這回事」，也沒有收到中央的通知。衛生局疾病管制科長余燦華則指出，疫情期間只要有居家檢疫者等情形，都會派員去消毒，無法針對個案是否為確診者說明。

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另外，疫苗全球取得機制（COVAX COVID-19）公布第一批配送名單，指揮中心昨日證實我國也在其中，由於我國非會員國，所以列於Non-UN member states與其他國家一同分配130萬劑AZ疫苗。發言人莊人祥表示，目前預估最快本月可以配送，到貨後需1週準備時間即可開打。

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

指揮中心統計，截至目前國內累計161,613例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含156,448例排除)，其中919例確診，分別為805例境外移入，75例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中9人死亡、839人解除隔離、71人住院隔離中。

指揮中心再次提醒，民眾出入醫療照護、公共運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀及洽公機關(構)等八大類高感染傳播風險場域，因不易與他人保持社交距離，且會近距離接觸不特定對象，請務必佩戴口罩，並應落實勤洗手、咳嗽禮節等個人衛生習慣，以降低感染風險。