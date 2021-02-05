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部桃「清零計畫」全部採檢結果出爐！ 王必勝： 1908件為陰性

▲部立桃園醫院「清零計畫」採檢5日中午結束，前進指揮官王必勝5日指出，總計應採檢2136人，實際採檢2126人，初步採檢結果中有1908健檢體為陰性。（圖／記者沈繼昌攝）

▲部立桃園醫院「清零計畫」採檢5日中午結束，前進指揮官王必勝5日指出，總計應採檢2136人，實際採檢2126人，初步採檢結果中有1908健檢體為陰性。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

衛福部立桃園醫院「清零計畫」第三天中午完成全部採檢，前進指揮所指揮官王必勝受訪時表示，總計5梯應採檢為2136人，到中午12點已結束，其中PCR檢測實際採檢2126人中，其中有10人未採檢，初步採檢結果中有1908件檢體為陰性；此外，抽血應採706人，實際採682人，有24人正在追蹤中。

王必勝指出，PCR（聚合酶連鎖反應）檢測原本預計要採檢2136人，但實際採2126人，有10人尚未進行PCR檢測，其中6人下午會回院進行急診採檢，另有3人因車禍骨折、甲狀腺問題或受傷住院，在其他醫院住院治療，會請友院協助採檢，還有1名照服員在中國無法採檢。

王必勝解釋，PCR檢測之檢體會送到北部四家醫院檢驗，報告最快明天早上出來，血清抗體要送往疾病管制署昆陽實驗室檢驗，依照實驗室檢驗進度，最快也要1至2天，採檢結果會比較慢。

▲部立桃園醫院「清零計畫」5日中午採檢結束，王必勝回覆媒體詢問。（圖／記者沈繼昌攝）

▲部立桃園醫院「清零計畫」5日中午採檢結束，王必勝回覆媒體詢問。（圖／記者沈繼昌攝）

媒體詢問，PCR檢測中若有呈陽性反應，部桃恢復營運計畫是否往後延？王必勝認為，PCR檢測若出現陽性反應，就需去匡列接觸等相關人員，勢必會影響部桃恢復計畫；不過，已採檢1908件檢體為陰性是稍微放心一點。

還有媒體詢問近期心境如何？王必勝說，希望每一天都能平安的過去，但還是要等最後的結果出來才能真正放心，未來前進指揮所是否將要功成身退？王必勝苦笑說，這要向中央流行指揮中心報告後再來討論。

有關疫苗部分，是否由部桃醫護人員先行施打？王必勝強調，未收到相關疫苗訊息，疫苗相關議題應由中央流行疫情指揮中心統一回覆。

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