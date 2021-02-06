罷捷投票今晚揭曉　蘇貞昌：尊重人民選舉罷免權利

▲行政院長蘇貞昌。（圖／行政院提供）

記者陳家祥／台北報導

高雄市議員黃捷罷免案在6日展開投票。繼王浩宇罷免案成案後，國民黨這此也傾力動員，盼罷免案能過關，進一步拉抬氣勢。對此，行政院長蘇貞昌不願多談，面對媒體詢問對罷捷、刪Q的看法，僅表示「選舉罷免是人民的權利，我們都尊重」。

罷捷投票6日登場，同意票須達鳳山選區有效投票人口的4分之1以上，也就是7萬2892票，即會通過。高雄市議員黃捷上午陪同立委許智傑到正義國小投票，一度還傳出插隊的小插曲，所幸最後平安落幕。