訪烏日菜市場宣導防疫　盧秀燕：「落實防疫才能過好年」

▲盧秀燕到烏日菜市場宣導防疫，受到民眾熱情歡迎。（圖／台中市府提供）

記者李忠憲／台中報導

台中市長盧秀燕6日前往烏日區傳統市集，關心民眾農曆新年採買年貨，也宣導防疫措施，提醒民眾要戴好口罩。盧秀燕表示，民眾採買年貨、拜訪親友或到人潮集中處，務必落實防疫工作，唯有共同做好防疫，才安心過好年。

農曆新年將至，民眾至到市場採買年貨、生鮮食材十分踴躍。由於新冠肺炎疫情依然嚴峻，市長盧秀燕今天上午前往烏日區傳統市集「明道花園城攤販集中區」，除了向攤商、民眾拜早年，同時也發放新年口罩向民眾及攤商宣導防疫措施，提高傳統市集防疫能力，讓消費者安心逛菜市場。

▲▼盧秀燕跟攤商民眾拜早年，並宣導防疫措施。（圖／台中市府提供）

盧秀燕表示，過年前最後一個周末，是市民上街採買年貨高峰期，市府特別視察賣場、市場消毒情形；她強調，防疫工作相當重要，大家採買年貨、拜訪朋友或到人潮集中的地方，請務必戴口罩，而商家攤販更要落實市場環境消毒清潔，唯有共同做好防疫，才能安心過好年。

▲盧秀燕盼大家落實防疫戴口罩，就能安心過好年。（圖／台中市府提供）

中市經發局表示，明道花園城攤販集中區是烏日在地傳統早市，約於1986年開始漸漸聚集形成規模。市場以興祥街為主，由中山路口起至信義街。另為因應新冠肺炎疫情，市府祭出食品業者防疫三措施，包含全面要求中市食品從業人員佩戴口罩、公告台中市餐飲業防疫指引及加強食品業者實地查核及輔導，提供民眾安心、放心的消費環境。

衛生局也說，台中市餐飲業防疫指引去年已公告，內容包含工作人員健康管理、用餐區及環境衛生管理、食品衛生管理、供應商管理及衛生告示等資訊，可提供台中食品業者參考，並加強業者查核及輔導。今年已實地輔導158家食品業者，建立良好防疫措施，為食品衛生安全把關。

衛生局也持續透過食品相關公（工）協會社群、樂活臺中APP、衛生局官網( https://www.health.taichung.gov.tw/ )、臉書( https://zh-tw.facebook.com/HealthTaichung )等多元管道，加強宣導從業人員戴口罩、正確洗手步驟、食品加蓋、有發燒症狀就休息並就醫等防疫資訊，如查獲未佩戴口罩，將要求限期改正，若未改正可依食安法處6萬元以上2億元以下罰鍰。

今日活動包括盧市長、經發局長張峯源、衛生局副局長邱惠慈、市議員吳瓊華、烏日區長林崇懿等人到場宣導防疫。

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