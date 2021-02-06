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東大門夜市攤商全場振奮！「環保夜市」全國評鑑　奪特優級

▲花蓮東大門夜市奪得「環保夜市」評鑑特優級，接受環保署頒獎。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮東大門夜市奪得「環保夜市」評鑑特優級，接受環保署頒獎。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮東大門夜市今年參與行政院環境保護署舉辦「環保夜市」全國評鑑大賽，一舉奪得特優等級，展現國際級觀光夜市服務品質，佳音傳回花蓮眾家夜市職人深感振奮。

環保署指出，評鑑指標有減低一次性產品（塑膠杯等）用量、資源回收分類確實、油煙排放管制（輔導攤商加裝油煙管制設施）、餐飲污水處理、低碳節能運輸、優質公廁等，全台夜市競爭非常激烈。

行政院環境保護署5日舉行頒獎典禮，代表東大門夜市接受環保夜市頒獎的花蓮縣政府觀光處代理處長張志翔表示，感謝東大門夜市的各個攤商願意為環境保護盡一份心力。東大門夜市以國際觀光夜市聞名，相關環保及環境清潔行動更是國際級，包括每個月定期進行消毒、鼓勵攤商加裝油水分離槽及定期請廠商以高壓水刀清通水槽等行動，同時鼓勵攤商加入減塑行列，提供自帶環保杯提供加量或減價之優惠，並宣導民眾自帶餐具減少一次性餐盒等使用量。在各攤商與縣府及夜市管理委員會的同心協力下，才能奪得本次特優評鑑的佳績。

▲花蓮東大門夜市奪得「環保夜市」評鑑特優級，接受環保署頒獎。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

特優級獎牌。

林記燒番麥老闆林上哲等多家業者，得悉東大門夜市獲獎，代表全體夜市職人共同努力的成果，大家深感欣慰與感動。

今年雖然受到疫情影響，但花蓮縣政府與東大門夜市各攤商通力合作落實防疫，提供遊客安全舒適的逛街空間。張志翔表示，為了歡迎各地來到花蓮的遊客，夜市內的各項軟硬體設施持續更新中，朝向多元智慧支付、多語言標示等方向努力，也期望此次得到特優獎後能與攤商和全民共同攜手提高環保愛地球、永續經營環境的理念，擦亮花蓮東大門夜市的招牌！

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