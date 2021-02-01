遊遍各縣市！俄羅斯妹目睹「小琉球這幕」卻淚崩：台灣美麗又可怕

記者蔡儀潔／綜合報導

俄羅斯女子莉娜（Lena Marchenko）過去3年走訪台灣各地，雖然台灣十分美麗，卻也讓她看到可怕的一面，她在小琉球浮潛時，竟然目擊海龜在吃人類亂丟的塑膠製品，令她哽咽落淚，「這些動物不應該這樣失去生命。」

▲ 莉娜看到海龜在吃垃圾十分心痛。（圖／翻攝自Youtube／不要鬧工作室）

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「不要鬧工作室」YouTube頻道昨（1月30日）分享訪談莉娜的影片。她說，自己14歲時因參加暑期中文營第一次來到台灣，且因姊姊在台灣生活，經常聽到她分享的事情，所以十分有好感。

18歲那年莉娜決定要來台讀大學，不過感受到食物、文化、語言後，覺得都很不適合自己，一開始其實「很失望」。真正愛上台灣是在大學畢業後來旅行，這次經歷讓她真正看見台灣，發現這裡竟然那麼美麗，就像一個藏寶盒。

▲ 莉娜在小琉球浮潛 。（圖／翻攝自Youtube／不要鬧工作室）

莉娜過去3年幾乎走訪台灣所有的鄉鎮縣市，只差馬祖沒有造訪，其中小琉球令她印象深刻，「一個非常漂亮的地方」，然而當她去浮潛時，卻根本沒辦法享受。

她進一步說，「因為我看到當時那邊有很多塑膠物，我看到海裡有塑膠袋，還有泡麵的包裝，我看到海龜在吃塑膠，這個場景頓時讓我...感到我無法形容的心痛和心碎。」莉娜最後呼籲大家減塑，一起愛護環境。