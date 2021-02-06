網咖大哥哥誘騙3童「肉體交易」錄影自嗨　喊價200元起犯案31回

▲花蓮3名男孩為了500元報酬，慘遭吳姓男子以肛交方式性侵。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者徐愷昕／花蓮報導

吳姓男子為滿足一己之慾，2018年間至2020年間竟多次以200元至500元不等金額，誘使未滿15歲的青少年與其發生性行為，期間還拍下性愛影片，造成3名男孩身心受創。案經其中一名受害男孩報警，事件因此曝光；花蓮地院審結依妨害性自主等23罪判吳男有期徒刑5年。全案仍可上訴。

吳姓男子為花蓮某網咖店員工，2018年10月間他在自己租屋處內，以500元的代價與12歲男童阿義（化名）談妥性交，阿義收下後吳男隨即親吻他、對他做出愛撫等行為，期間吳男還要求阿義幫自己手淫，後來因阿義不願繼續，吳男性交未遂。

隔（2019）年2月及5月時吳男犯意再起，竟二度找來11歲男童阿翔（化名）與其發生關係，第一次出價200元、第二次300元，以此要求阿翔和他肛交，當下還持手機拍下整個過程，留著自己日後觀賞。

在這之後吳男認識了一名13歲男童阿漢（化名），2人成為情侶後吳男為滿足一時性慾，交往期間竟未顧及阿漢年紀還很小，誘導阿漢與自己肛交，2人在一起的半年內發生了28次性行為，地點除了在吳男租屋處外，有時也會到KTV包廂的廁所解決，而每次結束後吳男都會給阿漢500元。阿漢事後一日在媽媽陪同下至新城分局報案，吳男犯行因此曝光，阿義及阿翔的事情也陸續被爆出。

警方獲報後在吳男住處搜出眼罩、潤滑劑、壯陽藥及手機等證物；花蓮地院審理時吳男坦承犯行，表示是自己一時性衝動所以犯下錯誤，法官衡量他犯罪手段尚屬平和，未使用暴力且終能認錯，目前也已深切悔悟，最後依對未滿14歲之男子性交等罪判處他有期徒刑5年。全案仍可上訴。

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