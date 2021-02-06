警察當街遭暴打！涉勾結車手吞百萬　基隆2警免職送法辦

記者郭世賢、徐愷昕／基隆報導

基隆市中正區一間星巴克前，5日晚間8點多發生打架糾紛，案經民眾報警，警方追查發現，竟是自己人勾結不法集團引爆衝突！基隆市警察局稍早做出回應，表示張姓及黃姓員警涉嫌與地下匯兑集團車手勾結，從中牟取不法利益，目前全案已函送基隆地檢署偵辦，強調絕對不會護短、庇縱不法行為。

▲基隆市5日晚間8點許發生一起打架糾紛，員警到場發現竟有同仁涉案其中。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆員警疑與地下匯兑集團車手勾結，從中牟取不法利益。（圖／記者郭世賢翻攝）

基隆警昨（5）日晚間8點30分接獲民眾辦案，中正區義一路上星巴克前有人在打架，立即派員前往處理，經查發現有員警介入其中，立即連繫督察科深入調查，初步了解，疑員警與查緝對象共謀，假藉查案之名，行侵吞黑錢之實；當晚地下匯兌上游賴姓嫌犯透過管道邀約員警談判，欲追回100多萬款項，但黃員堅稱毫不知情，遭毆打成傷。

承辦分局指出，目前案經涉案2名員警自白及相關涉案嫌疑人指證，員警違法情節重大，今（6）日分局已先召開考績會，擬對涉案員警均記二大過免職報署核辦，後續將依法調查函送基隆地方檢察署偵辦，以淨化警察陣容，並強調絕對不會護短庇縱，會斷然處置。

據了解，黃、張2名員警都是特考班進來的，黃姓員警已在職8年，張姓員警則在職4年，黃姓員警過去還有婚外情的累犯紀錄。

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▲承辦分局強調不會縱容。（圖／記者郭世賢翻攝）