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IG正妹遭家暴搬離傷心地　房仲藉機侵犯...先跪後翻臉：你情我願

記者黃宥寧／綜合報導

一名20多歲的畫室美術女教師，在IG上小有名氣、擁有數千粉絲追蹤，她因前任男友家暴分手搬離，但過度悲傷導致有段時間不敢出門甚至無法工作，欠下4個月房租。年初房東委託20歲房仲要求她搬家，沒想到房仲進屋假借拍照，卻一把將她推向床侵犯，隔天房仲竟裝沒事，並稱是你情我願，她氣得崩潰提告。

▲▼悲劇女遭男友家暴被逼搬家，卻慘遭房仲性侵。（圖／記者黃宥寧攝）

▲悲劇女遭男友家暴搬離自行租屋，卻慘遭房仲性侵。（圖／記者黃宥寧攝）

據小晴 （化名）描述，她和前任男友交往近10個月且在北市同住，有天男友半夜喝得醉醺醺返家，她正在刷牙但沒想到男友竟直接衝過來把她牙刷搶走，開始暴打她一頓，甚至掐她脖子，她一度昏過去，醒來身上多處瘀傷。她事後向男友媽媽反映，竟得到冷漠回應「妳死了嗎？不是好好站在這。」讓她痛徹心扉，決心和男友分手，自己搬出去住。

小晴表示，為躲避前男友，她承租新北一間公寓頂樓加蓋的套房；但前男友的傷害太深，她罹患嚴重恐慌症，很長一段時間不敢面對人群，甚至無法工作而積欠4個月房租遭催繳。

而房東去年（109年）底找一名20歲的陳姓男房仲前來，要她快點搬走，她向陳男說明因遭前男友家暴、患有重度憂鬱和恐慌症，常會手發抖無法工作才會欠房租，但會盡快搬走，而當下陳男似乎了解她的困難也給予安慰就離去。

▼ 左圖為醫院通報後，警方到現場採證精斑。右圖為陳姓房仲大頭照 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼ 色房仲性侵 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

但之後，陳男開始一直想約她吃飯，當下小晴不僅拒絕更傳LINE跟友人反映「仲介有點不對勁」。1月4日當天，陳男和小晴約時間到她家，稱因須將套房收回順便拍攝屋內照片，小晴不疑有它讓陳男進屋拍照，但陳男開始對她毛手毛腳，先是說「好冷」接著手就開始摸她脖子及身體，小晴立刻表明「請你不要這樣」。

▼色房仲不顧及自己已婚身分不斷邀約小晴吃飯，小晴更向朋友表示房仲一直在吃豆腐 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼ 房仲性侵。（圖／記者黃宥寧翻攝）

不料，陳男竟一把將她推向床上，小晴想起先前「恐怖情人暴打」經驗，根本不敢回手或呼救，深怕會再遭毆打甚至有性命之危，只好假意配合而遭性侵，但稍後仍難過崩潰，陳男當下卻說「我老婆要來了」，小晴才知原來他已婚，並表示要向他老婆說，陳男見狀下跪道歉痛哭，強調「我有老婆小孩」並答應賠償10萬元。

小晴表示，陳男一離開後她立刻到醫院驗傷，警方介入偵辦。陳男隔天則以LINE向她說「你情我願」、「你在床上的時候我有錄音、妳很配合也很漂亮」，她表示會提告，陳男竟翻臉說「妳也沒有反抗，我們也沒有任何打鬥」等，企圖撇清誤導事實。

▼ 陳男侵犯小晴後企圖誤導事實。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼ 房仲性侵。（圖／記者黃宥寧攝）

小晴表示，當下會向陳男要求10萬元，只是希望對方趕快誠心道歉並離去。警方訊後已將陳男依妨害性自主送辦，截稿前仍聯繫不上陳男取得相關回應，但據了解他已遭公司開除。

▼陳姓男房仲爆出性侵後，小晴的粉絲向他公司反應，陳男已遭開除。（圖／記者黃宥寧攝）

▲▼房仲性侵。（圖／記者黃宥寧攝）

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