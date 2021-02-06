基隆驚現「木乃伊」！他失聯多年躺拖吊場車內　姊一看已成乾屍

記者郭世賢、徐愷昕／基隆報導

基隆警2日在七堵區巡邏時，於八德路一處偏僻路邊發現一輛佈滿青苔的車輛，輸入車牌後發現該車已被監理所註銷，遂聯繫葉姓車主前來處理，不料葉姓車主的家人到場領車時，一開車門竟赫見失蹤多年的葉男，但他已成乾屍！警方初步研判為輕生，但同時也已報請檢察官今（6）日會同法醫相驗以釐清死因。

▲基隆拖吊場內一車輛內驚見乾屍，警方速派員前來查看。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲據了解死者為該車車主，多年前被通報失蹤。（圖／記者郭世賢翻攝）

警方表示，日前巡邏時發現該車佈滿灰塵及青苔停在路旁，第一時間輸入車牌發現該車輛已被註銷後，遂立即通報交通隊前來拖吊，先把車輛移置拖吊場暫存，同時通知車主來處理，後續經查再得知葉姓車主已失蹤多年，只好聯繫其家屬前來善後。

葉男的姐姐5日到場取車時，一開車門赫然於後座發現弟弟（葉男）的屍體，但他已經木乃伊化（屍體在高溫低濕度的環境，會呈乾燥狀態）；拖吊場見狀趕緊通報警方來處理。

警方經勘查車內情況，發現4個車門及出風口都有從內部以紙膠帶密封，副駕駛座上還有幾捲紙膠帶，死者身旁還放有瓦斯桶，初步檢視他身上沒有傷痕，目前確切死因仍有待檢察官會同法醫相驗後釐清。

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