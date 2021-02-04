小模控攝影師假借「情緒引導」舌吻指侵　不起訴理由曝

▲桃園市邱姓男子透過臉書攝影社團邀約女子至其住處外拍，以拍攝情緒引導為由要求全裸拍照，最後竟舌吻指侵女子挨告。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市邱姓男子前年11月透過臉書攝影社團邀約小模外拍，雙方談妥價格與條件後，邱男帶女子至龍潭區住處拍照，假借引導情緒為由，要求女子配合全裸拍照遭拒，邱竟強撲智女子身上強吻嘴唇、臉頰與下體等處，最後還指侵得逞，邱男作勢要脫去自己褲子硬上，女子嚇得躲至牆角，邱男才作罷，事後女子提告強制性交；桃檢認為女子身上並無明顯外傷，且僅只限於片面指陳且缺乏積極證據，4日偵結予以邱男不起訴處分。

檢警調查，31歲的邱姓男子在2019年11月10日透過臉書在某攝影社團，邀約模特兒外拍，20餘歲的女子與邱男商談確認後，在同年12月1日，由邱開車載女子至龍潭區住家外拍，邱男竟假借引導拍攝情緒名義強撲到女子身上，在未獲得女子同意下以舌吻其嘴唇、臉頰與下體等處。

邱男色慾薰心，還以手指插入其陰道指侵得逞，甚至坐起身子作勢要脫去褲子硬上，女子嚇得躲至房間牆角，邱男才作罷；受害女子事後報警提告邱男強制性交。

邱男在偵訊時堅詞否認犯行，辯稱有徵得女子同意才撫摸其下體，並以手指伸進下體等語。檢方勘驗2人對話，並無有邱男強吻、硬上或摸下體等訊息，檢方根據刑事局鑑定，女子下體、內褲等處並未採集到精子細胞，以前列腺抗原檢測呈現陰性，沒有男性DNA；根據家暴防治中心檢測雖測出女子有創傷反應，但仍無法確認其前後因果關係；另據醫院為女子驗傷，其臉頰、頸部、四肢與肛門等處均沒有明顯外傷，不過女子友人則證稱，曾聽女子說被邱男要求全裸拍攝。

桃檢認為，本案僅女子單一指陳，復查欠缺其他積極證據，足認邱男犯罪嫌疑不足，偵結予以不起訴處分。

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