▲電子書服務過年不打烊，新北市圖春節加碼延長借書期限。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

下周就要過年了，新北市立圖書館特別為喜愛閱讀的民眾準備了豐富的「書香年菜」，要陪大家歡度新年！新北市立圖書館超過25萬冊的電子書，春節連假24小時不打烊，只要有手機、平板，就能走到哪裡看到哪裡，讓你的農曆年有趣不無聊。

新北市立圖書館表示，農曆春節即將到來，除了電子書閱讀服務新春過年不打烊，配合春節假期，新北市立圖書館也特別為喜愛閱讀的民眾準備了豐富的「書香年菜」，讓大家除了享用豐盛的佳餚，也能補充另類的「精神食糧」美食，豐饒一整年的心靈養分。

新北市立圖書館說，新北市29區圖書分館為民眾準備了各式各樣的「書香年菜」，包括上千部強檔影片、動畫、以及超過萬冊的熱門小說、旅遊、手作、心靈紓壓、童書等各類暢銷新書，提供市民借閱。由於疫情尚未平歇，圖書館也特別延長讀者的借閱期限，總館同時加碼出借桌遊。

農曆春節期間，新北市立圖書館總館暨29區分館除夕（2月11日）至初三（2月14日）休館，初四（2月15日）起正式開館服務，詳細時間民眾可至官網查詢。大年初四開館當天，新北市立圖書館將特別推出「借書搶頭香，書福過好年」的迎賓活動，初四當天於新北市各區圖書分館第一個借書的民眾，將可獲得圖書館專屬的「品．書香」新春閱讀伴手禮。春節期間相關服務資訊請至「新北市立圖書館」網站查詢，洽詢電話：02-2953-7868。

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