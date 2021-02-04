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金山運動休閒廣場改造重新開幕　唯一大型室內運動場館

▲金山運動休閒廣場改造重新開幕 唯一大型室內運動場館。（圖／新北市金山區公所提供）

▲金山運動休閒廣場改造重新開幕，唯一大型室內運動場館。（圖／新北市金山區公所提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市金山區運動休閒廣場是金山區轄內唯一大型室內運動場館，在2011年正式開放迄今快10年，在屋頂老化及各項設備老舊下，在2020年封館重新施工，並於2021年新年春節前完工重新開幕，期待給在地民眾新年一個活動的好去處！

▲金山運動休閒廣場改造重新開幕 唯一大型室內運動場館。（圖／新北市金山區公所提供）

▲新北市副市長謝政達體驗飛輪設施。

新北市副市長謝政達表示，新北市升格至今10年，也是金山區運動休閒廣場開放使用得第10年，開放期間只要每到假日及夜晚都有眾多鄉親使用相關設施，惟屋頂、設備老舊及缺乏體健設施，也讓鄉親使用上不太方便，考量原本空間及法規限制下，逐以改善原有設備及新增體健器材，並進行室內彩繪粉刷來做改善，讓民眾可以不受天候影響也有一座優質的室內運動空間。

金山區長廖武輝表示，金山區運動休閒廣場是北海岸唯一的公立運動休閒中心，天幕廣場總樓地板面積為2210平方公尺，為地上2層、地下1層建築物，可容納550人，屋頂天幕採用透光半完全膜屋頂，原本室內採光不佳，藉由本次屋頂更新工程讓原本球場採光更佳。特別感謝白珮茹議員、周雅玲議員、張錦豪議員、廖先翔議員的大力支持，也感謝市府支持，使得更新場館設備及新增體健設施，也讓居民新的一年活動有更方便的運動場所新選擇。

▲金山運動休閒廣場改造重新開幕 唯一大型室內運動場館。（圖／新北市金山區公所提供）

▲金山運動休閒廣場改造重新開幕 唯一大型室內運動場館。（圖／新北市金山區公所提供）

▲金山運動休閒廣場改造重新開幕 唯一大型室內運動場館。（圖／新北市金山區公所提供）

▲金山運動休閒廣場改造重新開幕 唯一大型室內運動場館。（圖／新北市金山區公所提供）

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