▲防疫優先！新北農會改「分流領獎」，表揚優秀農民感謝農友辛勞。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

二十四節氣中的立春已經到來，代表春天即將開始，北部多數農民依循傳統將展開各項農務，為感謝農民辛勞並鼓勵精進農業，我國訂定立春日為農民節，新北各區農會也將辦理系列表揚頒獎，慰勞農民一年的奉獻與努力。

最近因新冠肺炎疫情日漸嚴重，各地農會紛紛取消慶祝集會減少群聚風險，但仍準備各式獎項來表達對農民與農業相關從業人員的感謝，新北市農會改以「分流領獎」的方式，表揚過去一年來新北市農業產銷優良農民及有功人員，本次共表揚50位農業產銷有功人員及優良農事小組長，同時也有多家地區農會、農會人員與農業相關從業人員獲頒獎項。

▲新北市農會辦理農事觀各項摩研習，提升農友栽培技術。

農業產銷優良農民部分，有榮獲第一屆全國有機茶TAGs分類分級評鑑-有機包種茶條形組翠蛙獎的農友鄭信忠，鄭信忠延續三代有機理念，並以他廚師經驗訓練出的敏感味蕾挑選出好茶來參賽，於該賽中共獲得1翠3金1銀的佳績。

另外，還有奪得2020年新北筍王爭霸賽「總冠軍」的農友黃鈺筑，自身從事綠竹筍種植近30年，同時也是深坑區綠竹筍比賽常勝軍，數次代表深坑區參加綠竹筍比賽，藉由比賽精進栽培技術，持續努力下終於奪得新北筍王的稱號。

▲新北市農會積極辦理四健業務，辦理各項食農教育課程。

新北市農會總幹事楊棟樑表示，過去這一年新冠肺炎疫情衝擊之下，各地農會業務推廣也深受影響，但新北市農民與農會也展現出積極不服輸的韌性，榮獲非常多的獎項，包含11項農金獎、2項幸福農村金推獎、全國農業製茶及採茶競賽多項冠軍，可以說是非常傑出，經由農會一線輔導員及農友不斷努力與進步下，雖然受到疫情影響，卻展現出新北農業的新高度。

農業局長李玟表示，秉持「先創通路、再開農路」精神，本局從生產技術輔導、農業資材補助及通路開拓等多個面向同時協助農民，目前建立15處小農鮮舖及19處希望市集，協助農友銷售農產。本年度也將持續推動全國唯一農漁民長者的免費健檢，讓市府為農民顧健康，並創造優質的從農環境，讓市府作為農民朋友的後盾。

▲新北市農會辦理農事觀各項摩研習。

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