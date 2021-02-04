新北首家「亮點茶莊」　坪林傳承百年「白青長茶作坊」

▲新北首家亮點茶莊，坪林傳承百年「白青長茶作坊」。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

位於新北市坪林區漁光「白青長茶作坊」已傳承百年，以產製在地文山包種茶聞名。第四代主人「白青長」先生擁有近50年的製茶經驗，搭配2位兒子白俊育、白順楊創意行銷，歷經多年努力，成功替老茶廠注入新思維，建立出自家品牌提升產品價值，成為新北市首家亮點茶莊，3日將亮點茶莊獎牌獻給侯市長，期望能持續為在地奮鬥爭光。

行政院農業委員會農糧署自2014年起辦理「發展亮點茶莊計畫」，藉此輔導茶農由傳統的生產、製造、銷售轉型，結合文創、觀光、體驗，以在地文化和特色包裝商品，至2020年已評選出33家亮點茶莊，位於新北市坪林區「白青長茶作坊」透過產業轉型於2020年獲選為新北市首家亮點茶莊。

▲新北市首家亮點茶莊，3日將亮點茶莊獎牌獻給新北市長侯友宜。

「白青長茶作坊」第五代負責人白俊育、白順楊皆為7年級生，俊秀的外表與時下年輕人無異，卻已累積多年經驗，皆是不折不扣的「製茶師」。求學期間2人分別學習資訊工程及髮型設計，畢業後各別於2011及2014年返鄉，回鄉初期，父子們都很不適應彼此，爸爸認為只要學好做茶，不需想點子經營銷售；兒子們則不捨自家好茶只以大量批發方式出售，以父親本名「白青長」象徵包種茶職人的精神成立品牌，設計外包裝並經營粉絲團，讓更多人認識坪林。

白青長茶作坊管理茶園面積4公頃，年產量約6000斤，主要生產文山包種茶、蜜香紅茶，除了經營茶葉生產及加工，近年也結合觀光體驗，串聯坪林在地特色店家設計小旅行體驗遊程，也開設了茶葉講座課程，讓到訪的遊客實際體驗如何製茶、泡茶、品茶，透過這一連串產業轉型的過程，也成功說服了評審，榮獲行政院農業委員會農糧署核定為新北市首家亮點茶莊。

農業局長李玟表示，白青長茶作坊近年透過不斷創新，改善製茶環境成為五星級衛生安全製茶廠，也改善產品包裝、結合觀光旅遊資源進行茶業推廣，非常不簡單。新北市也持續輔導在地農友提升技術，並與產區公所、農會合作廣辦各項推廣活動、競賽，除輔導產業轉型也提供回鄉從農茶青們有更多交流機會，而這些好茶也需要民眾支持，春節期間不妨來趟亮點茶莊，感受坪林在地風光及品嚐文山包種茶。

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