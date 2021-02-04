▲新北「犇騰」造型3款小提燈亮相，隱藏版「齊天大聖」限量送。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府犇騰小提燈4日亮相，一次推出「功夫牛」、「牛來富」、「牛哞王」三款牛造型提燈及多種配件，不但四肢可活動，並以隨手可得光源取代LED燈炮，兼顧環保及民俗文化，是元宵節最好玩的親子玩伴，也是最療癒小物及時尚配件，預計元宵節前發送12萬份，陪伴市民歡樂過元宵。

侯友宜表示，「犇」字意為牛群奔馳，一頭牛就力大無窮了，何況三頭牛成群一起前進，力量就更不言可喻，象徵新的一年各機關更加橫向聯結，讓市政可以達到最大的廣度及效度，讓市民更安居樂業，牛（有）好日子。

侯友宜說，新北犇騰小提燈以三面向行銷新北，穿著跆拳道服的「功夫牛」力大如牛，象徵運動健康及110全國運動會在新北，四肢可活動的設計，一腳踢出冠軍獎盃及獎牌；財神造型的「牛來富」牛運當頭，頭頂三峽金牛角、手捧金元寶，意味招商引資、財源廣進。

另外「牛哞王」身穿紫色戰袍，手持巴蕉扇、三叉戟、寶劍，代表新北老年兒童福利，成功的托老、托育中心政策如同「紫牛」般醒目，令人印象深刻。同時還搭配西遊記牛魔王的結拜兄弟孫悟空，設計了特別版「齊天大聖」小提燈，以其護衛三藏西天取經不畏艱難的精神，寓涵對市政的熱忱及毅力。

民政局長柯慶忠表示，為響應環保政策，自2020（鼠）年起，以民眾日常生活中，隨手可取得的手電筒、手機燈、小夜燈等燈具取代傳統LED燈泡作為光源，除了做為新潮小提燈外，也可固定於電話筒、電腦螢幕或桌面等，做為裝飾療癒小物，或成為親子說故事、手偶對話的互動小物。

▲新北犇騰小提燈預計2月17日起，於民政局網站公布各區公所小提燈發送資訊。

新北犇騰小提燈預計2月17日起，於民政局網站公布各區公所小提燈發送資訊，若無空閒時間至現場領取，2月20日起也可至民政局網站下載各款小提燈圖檔，以普通A4紙彩色列印，並準備黏膠、美工刀等剪貼工具，依圖示說明或觀看組裝教學影片剪貼凹摺製作即可完成。

為行銷新北犇騰小提燈，民政局特別仿電影特效製作吸睛影片，吸引不少人按讚分享，並於臉書「新北民政保平安」推出線上活動，即日起至2月14日止，至「2021新北犇騰小提燈」貼文活動留言，就有機會抽中齊天大聖特別版小提燈，限量1000份。

民政局表示，為讓民眾安全領取小提燈，除管控排隊人數、現場量測體溫、酒精消毒，各區發送時段也採多地點、多時段發送，縮減民眾停留時間。請民眾領取小提燈時務必配戴口罩，並遵守各公所現場防疫措施、排隊動線及社交距離。有關各公所發送資訊，歡迎前往民政局網站查詢或逕洽各區公所。

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