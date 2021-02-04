　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

新北「犇騰」造型3款小提燈亮相　隱藏版「齊天大聖」限量送

▲新北「犇騰」造型3款小提燈亮相 隱藏版齊天大聖限量送。（圖／新北市民政局提供）

▲新北「犇騰」造型3款小提燈亮相，隱藏版「齊天大聖」限量送。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府犇騰小提燈4日亮相，一次推出「功夫牛」、「牛來富」、「牛哞王」三款牛造型提燈及多種配件，不但四肢可活動，並以隨手可得光源取代LED燈炮，兼顧環保及民俗文化，是元宵節最好玩的親子玩伴，也是最療癒小物及時尚配件，預計元宵節前發送12萬份，陪伴市民歡樂過元宵。

侯友宜表示，「犇」字意為牛群奔馳，一頭牛就力大無窮了，何況三頭牛成群一起前進，力量就更不言可喻，象徵新的一年各機關更加橫向聯結，讓市政可以達到最大的廣度及效度，讓市民更安居樂業，牛（有）好日子。

侯友宜說，新北犇騰小提燈以三面向行銷新北，穿著跆拳道服的「功夫牛」力大如牛，象徵運動健康及110全國運動會在新北，四肢可活動的設計，一腳踢出冠軍獎盃及獎牌；財神造型的「牛來富」牛運當頭，頭頂三峽金牛角、手捧金元寶，意味招商引資、財源廣進。

另外「牛哞王」身穿紫色戰袍，手持巴蕉扇、三叉戟、寶劍，代表新北老年兒童福利，成功的托老、托育中心政策如同「紫牛」般醒目，令人印象深刻。同時還搭配西遊記牛魔王的結拜兄弟孫悟空，設計了特別版「齊天大聖」小提燈，以其護衛三藏西天取經不畏艱難的精神，寓涵對市政的熱忱及毅力。

民政局長柯慶忠表示，為響應環保政策，自2020（鼠）年起，以民眾日常生活中，隨手可取得的手電筒、手機燈、小夜燈等燈具取代傳統LED燈泡作為光源，除了做為新潮小提燈外，也可固定於電話筒、電腦螢幕或桌面等，做為裝飾療癒小物，或成為親子說故事、手偶對話的互動小物。

▲新北「犇騰」造型3款小提燈亮相 隱藏版齊天大聖限量送。（圖／新北市民政局提供）

▲新北犇騰小提燈預計2月17日起，於民政局網站公布各區公所小提燈發送資訊。

新北犇騰小提燈預計2月17日起，於民政局網站公布各區公所小提燈發送資訊，若無空閒時間至現場領取，2月20日起也可至民政局網站下載各款小提燈圖檔，以普通A4紙彩色列印，並準備黏膠、美工刀等剪貼工具，依圖示說明或觀看組裝教學影片剪貼凹摺製作即可完成。

為行銷新北犇騰小提燈，民政局特別仿電影特效製作吸睛影片，吸引不少人按讚分享，並於臉書「新北民政保平安」推出線上活動，即日起至2月14日止，至「2021新北犇騰小提燈」貼文活動留言，就有機會抽中齊天大聖特別版小提燈，限量1000份。

民政局表示，為讓民眾安全領取小提燈，除管控排隊人數、現場量測體溫、酒精消毒，各區發送時段也採多地點、多時段發送，縮減民眾停留時間。請民眾領取小提燈時務必配戴口罩，並遵守各公所現場防疫措施、排隊動線及社交距離。有關各公所發送資訊，歡迎前往民政局網站查詢或逕洽各區公所。

► 美麗最大的祕密

案發現場／恐怖情人戀髮姐…共持榔頭敲破情敵頭！她遭囚1年產嬰脫困

Podcast刑警帶你聲歷其境

YT影音版

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
兒跌斷手花6700元　夫妻勒索麥當勞7060萬！下場慘曝
狼人女孩為結婚剃毛　網見「驚人對比」獻祝福
快訊／國1驚悚意外！他下車看擦撞　突遭撞飛當場死亡　
女直播主「馬桶產子」結紮了！沒錢葬男嬰　結局曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

防疫優先！新北農會改「分流領獎」　表揚優秀農民感謝農友辛勞

新北「犇騰」造型3款小提燈亮相　隱藏版「齊天大聖」限量送

苗議長送「清燉羊肉爐」當消夜　提振頭份基層員警士氣　　

基隆市政府39項春節便民措施　農曆春節防疫服務不打烊

國民黨寒冬送暖被！花蓮縣黨部募集百床棉被送弱勢家庭

基隆市立田徑場拆除重建　林右昌盼如期完工開放使用

春節施放爆竹煙火遵守安全與時段　花蓮稽查小組嚴格取締

9旬老翁購物累壞！走不動坐路旁民眾圍觀　暖警現身送回家

金山運動休閒廣場改造重新開幕　唯一大型室內運動場館

台中大雅警關懷弱勢　邀獨居老人圍爐送暖過好年　

藍正龍、周幼婷一家四口罕同框！　化身兒子攝影師…抱女兒輕拍背

雞排妹不甩翁立友力挺提告：不干我的事　記者提炒作沒證據…「當場變臉發火」

大逆轉！翁立友再發聲　力挺雞排妹提告：交給司法主持

雙胞胎妹斷魂台南6死車禍！　姊淚崩：下輩子讓妳當姊姊...

叫我嗎？姊姊連續6次喊「皮蛋」 汪奔房間燦笑回應...網：秒融化

給嬤顧7天！牠被寵到「忘記親娘」　看媽靠近...秒怒汪汪叫：別碰我

雞排妹哭了！「我到底做到哪裡才夠」　被質疑說謊：為何說出來的變成罪人？

居檢女連2天找男友陪睡　盧秀燕斥「可惡至極」重罰20萬

幼稚園女兒聽懂貓語「牠腳痛痛」 媽檢查浪喵超毛：肉掌真的有傷

柴柴驚見「親戚遭剝皮」掛門外！　嚇爛緊酸...網笑：當時害怕極了

防疫優先！新北農會改「分流領獎」　表揚優秀農民感謝農友辛勞

新北「犇騰」造型3款小提燈亮相　隱藏版「齊天大聖」限量送

苗議長送「清燉羊肉爐」當消夜　提振頭份基層員警士氣　　

基隆市政府39項春節便民措施　農曆春節防疫服務不打烊

國民黨寒冬送暖被！花蓮縣黨部募集百床棉被送弱勢家庭

基隆市立田徑場拆除重建　林右昌盼如期完工開放使用

春節施放爆竹煙火遵守安全與時段　花蓮稽查小組嚴格取締

9旬老翁購物累壞！走不動坐路旁民眾圍觀　暖警現身送回家

金山運動休閒廣場改造重新開幕　唯一大型室內運動場館

台中大雅警關懷弱勢　邀獨居老人圍爐送暖過好年　

動社公布蛋雞評比結果　家樂福、大潤發表現最優「這兩間墊底」

11年收藏孩童買到大！媽媽一句「看起來沒用」開櫃全丟　女兒崩潰

獨／朱俐靜情斷12年男友　疑遭第三者介入...親曝分手內幕！

一句話就擄獲他的心！最能打動男生的3種讚美小技巧

她月經沒來送驚喜…男友「奶茶吸異物」罵店員　氣炸：讓我好丟臉

潘君侖「臉貼唐振剛屁股」　6小時狂練拉傷瘀青

防疫優先！新北農會改「分流領獎」　表揚優秀農民感謝農友辛勞

新北「犇騰」造型3款小提燈亮相　隱藏版「齊天大聖」限量送

東奧籌委會主席歧視女性言論道歉　日網友狂批「老害」要求下台

消防夫妻勒索麥當勞7060萬！兒跌斷手醫藥費6700元　逼萬倍奉還！

搭客運到宜蘭！大嬸司機頭上「搓揉交疊」飄羞羞濃腥味　隔壁辣媽全傻了

地方熱門新聞

網美採草莓照！　業者驚訝回應了

醫師男友陪睡居檢女　院方重罰要解職

即／陳其邁凌晨震怒　下令追查護鳳山女孩

台南市台江大道實勘橋梁銜接路面無落差

供應全聯、好市多　麵包廠站穩烘焙界

湯悅出事小木屋　殺人窗加裝橫桿

即／居檢女找男友陪睡　男友竟是醫師

春安首日執勤不忘防疫

黃世杰結合3社團　捐白米助弱勢單位

桃園議長邱奕勝　贈警消春節慰勞金

國中女校長酒醉失態　哭鬧被錄影傳遍全校

屏東稻米之光　新園雜糧產區獲日本特優賞

雲嘉南中高齡企業輔導團啟動

桃園警限定版口罩幫說「心裡話」　民眾一目了然

更多熱門

相關新聞

新北金山運動休閒廣場改造重新開幕

新北金山運動休閒廣場改造重新開幕

新北市金山區運動休閒廣場是金山區轄內唯一大型室內運動場館，在2011年正式開放迄今快10年，在屋頂老化及各項設備老舊下，在2020年封館重新施工，並於2021年新年春節前完工重新開幕，期待給在地民眾新年一個活動的好去處！

新北坪林茶「白青長茶作坊」傳承百年

新北坪林茶「白青長茶作坊」傳承百年

關懷弱勢家庭　金山警寒冬送暖

關懷弱勢家庭　金山警寒冬送暖

新北瑞芳警分局春節治安交通雙管齊下

新北瑞芳警分局春節治安交通雙管齊下

失智婦深夜遊蕩　瑞芳暖警助返家

失智婦深夜遊蕩　瑞芳暖警助返家

關鍵字：

新北牛年小提燈

讀者迴響

熱門新聞

雞排妹談性騷「桌上擺飛機杯」真實原因曝光

被帥醫打屁屁　雞排妹：他可以你不行

即／欣興電子再火警！濃煙不斷竄出…警消搶救中

孫德榮3點質疑雞排妹「有這麼嚴重？」

快訊／政院拍板育兒津貼加碼　分2年調漲到5000元

胡歌、劉亦菲瘋傳領證結婚！

1人毀一座城新冠毒后病亡！引爆當地群體感染

網美採草莓照！　業者驚訝回應了

今年是「寡婦年」！立春有8大禁忌

鳳山女孩遭飲料淋頭　屁孩圍毆賞巴掌

《全明星2》驚見「女大咖探班」！

醫生聽診器放衣服裡「來回摸乳頭」

雞排妹控訴翁立友性騷　曾國城點出關鍵：不會聊天不要出來賺錢

霸凌鳳山少女9屁孩怕了！最狠短褲妹落網

快訊／吳兆絃道歉了！　親筆信全文曝光

更多

最夯影音

更多
藍正龍、周幼婷一家四口罕同框！　化身兒子攝影師…抱女兒輕拍背

藍正龍、周幼婷一家四口罕同框！　化身兒子攝影師…抱女兒輕拍背
雞排妹不甩翁立友力挺提告：不干我的事　記者提炒作沒證據…「當場變臉發火」

雞排妹不甩翁立友力挺提告：不干我的事　記者提炒作沒證據…「當場變臉發火」

大逆轉！翁立友再發聲　力挺雞排妹提告：交給司法主持

大逆轉！翁立友再發聲　力挺雞排妹提告：交給司法主持

雙胞胎妹斷魂台南6死車禍！　姊淚崩：下輩子讓妳當姊姊...

雙胞胎妹斷魂台南6死車禍！　姊淚崩：下輩子讓妳當姊姊...

叫我嗎？姊姊連續6次喊「皮蛋」 汪奔房間燦笑回應...網：秒融化

叫我嗎？姊姊連續6次喊「皮蛋」 汪奔房間燦笑回應...網：秒融化

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面