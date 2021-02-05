春節連假塞好塞滿！高公局曝「2地雷時段」：一路塞到半夜

▲春節連假交通需求以過年返鄉及旅遊旅次為主，初一至初三以返鄉及旅遊之南向車流，初三至初五以收假北向車流。（圖／記者陳家豪攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

今年的春節連假即將到來，高公局預估國道特定方向之交通需求高出平日之2倍以上，提醒民眾多搭乘公共運輸，或改行駛替代道路，如台9替代國5路段、台61西濱快速公路替代國1及國3路段、台63替代國6路段，避開可預估之壅塞路段與時段。

高公局5日發布聲明表示，在春節連假期間，初一至初三上午南向及初三至初五下午北向尖峰時段將非常壅塞，尤其初三初四北向預估中部局部路段將壅塞至凌晨。

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高公局指出，春節連假期間將規劃高乘載管制、匝道封閉、收費措施等，其中匝道封閉部分，於小年夜至初三，每日0至12時，封閉國5石碇及坪林南向入口，初一至初三每日0至24時，封閉國1平鎮系統及埔鹽系統南向入口，初三至初四每日7至19時，封閉國1虎尾、仁德北向入口及國1王田、國3名間雙向入口

此外，高公局也提醒，用路人如要開車出門，請務必做好車況檢查及收集瞭解各項交通疏導措施，並於出發前透過高速公路1968App查詢即時路況，以避開壅塞路段及時段。

▼春節連假期高公局針對部分路段閘道進行封閉。（圖／高公局提供）