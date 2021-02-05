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快訊／檢舉狂魔「蘇大媽」要被關了！　撤銷易科罰金異議遭駁回

▲台南「蘇大媽」犯妨害公務等6罪，台南地院判刑8月。（圖／資料照／記者黃孟珍翻攝）

▲台南「蘇大媽」撤銷易科罰金異議被駁回。（圖／資料照／記者黃孟珍翻攝）

記者林悅／台南報導

台南「檢舉達人」蘇大媽，2020底遭拒絕掛號，因此大鬧復健診所，違反《醫療法》被捕後判刑5月，得易科罰金15.1萬元；蘇大媽向檢方求情後，檢方同意分期易科罰金，惟蘇大媽仍不學乖，事後持續檢舉濫訴，檢方撤銷易科罰金執行，蘇女不滿向台南地院聲請異議，台南地院5日駁回異議，蘇女恐將入監服刑5個月。

蘇大媽在台南地方相當知名，過去就因屢屢檢舉而登上媒體版面，還遭宮廟罕見列為「不受歡迎人物」拒絕她到訪。儘管如此，蘇大媽仍依然故我，堅持以一己之力舌戰群眾，去年底蘇大媽前往台南某復健診所看診，但卻因故遭櫃台人員拒絕掛號，蘇大媽當場以一貫手法拿起手機拍攝、並語言挑釁、謾罵醫師及其他看診病患，因此違反《醫療法》「妨害醫事人員執行醫療業務罪」遭到檢方起訴，並判刑5月，得易科罰金15.1萬元。

事後蘇大媽態度放軟，頻頻向檢方哭窮，好不容易終於換得檢方網開一面，同意她分3期付清罰金，但同時檢方也和她約法三章，要求不得再濫訴、擾亂公署。不料蘇大媽再獲得同意分期繳納罰金後故態復菁，檢方不堪其擾，最終決定依《刑法》第41條，「本刑5年以下之罪，而受6月以下徒刑或拘役之宣告者，得易科罰金。但易科罰金，難收矯正之效或難以維持法秩序者，不在此限」，撤銷易科罰金。

台南地檢署襄閱主任檢察官林仲斌指出，蘇女因涉案被判刑5月，得易科罰金，承辦檢察官認為這是蘇女第1件判刑確定的案件，基於希望給蘇女一個改過自新的機會，同意她易科金，但蘇女說沒錢可繳，檢察官也網開一面，讓她分3期繳清罰款，蘇女繳了第1 期5萬元，第2期原是1月25日繳費，但檢察官發現原本是想給蘇女反省自新的機會，但事與願違，蘇女持續有脫序行為發生，檢察官依職權撤銷蘇女易科罰金之裁定，並諭知蘇女撤銷理由，蘇女對檢察官裁定不服，台南地院聲請異議。台南地院5日以執行檢察官本其法律所賦與之指揮刑罰執行職權，對於具體個案所為之適法裁量，難謂有何違法裁量或有裁量瑕疵可言，裁定駁回蘇女異議聲請。

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