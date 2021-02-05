快訊／連2夜陪睡居檢女友！醫師二採結果出爐　院方：他已提辭呈

記者游瓊華／台中報導

台中南屯區一名女子在居家檢疫期間找來擔任醫師的男友連續2天陪睡，共計24小時，市府對該名女子開罰20萬，還把女子送集中檢疫所，醫師男友則從30日開始自主健康管理到今日，且要等二採陰才能恢復上班。衛生局疾管科長湯澡瑛表示，女子男友已在今天早上接受採檢，下午3點鐘結果出爐為陰性，男子現起即可恢復正常生活。至於否能回醫院上班，湯澡瑛強調，此歸男子服務單位所管轄，衛生局無法代為回答，不過醫院指出，他已提出辭呈。

指揮中心昨日將違規女子強制送集中檢疫所，女子不僅領不到防疫補助，住進檢疫所還得自行每日支付3000元住宿費用，醫師男友也被要求得二採陰才能恢復上班。

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湯澡瑛指出，男子從30日開始自主健康管理，且被要求自費採檢，一採跟二採皆為陰性，已可以恢復正常生活。

據了解，男子1月27日晚間7點前往女子家中待了13小時，直到28日早上8點半離開，當天晚間9點又回到女子家中待了11小時，到隔天早上8點15分離開，共計24小時，但當中兩人做了什麼事情，衛生局強調「個人隱私不便透露」。

有關該名醫師提出辭呈部分，院方透露，醫師本來就有離職念頭，三四個月前就已計畫要離開，到台中其他醫院服務。院方也表示，原本要開人評會進行懲處，但因醫師已決定離職，後續還要討論。