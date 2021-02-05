陳柏惟曝「壓力」心情　刪Q連署5天達標「支持者不要擔心」

記者蔡文鈴／綜合報導

台中海線民間團體2月1日起展開罷免台灣基進黨立委陳柏惟連署，短短5天就達到第一階段3000份門檻。對此，陳柏惟表示，成為公眾人物後，時常面對跟以前不同的壓力，雖然一階連署門檻過關，但他也向支持者表示不要擔心，只求給大家更好的社會跟國家。

▲台灣基進立委陳柏惟。（資料照／記者洪靖宜翻攝）



陳柏惟以「壓力」為題抒發自從政以來面對的各種壓力，期許自己不是施壓而是減壓的人，雖然常有惡意與攻擊，自然也感到稀鬆平常，做好份內工作，對得起支持者。他說，多數時間是防守反擊、笑罵由人，政治工作動輒得咎，質詢法案影響十萬百萬人，鬥嘴過程也從來不怨恨某一個個人，與他背後的政治意志，也就是中國國民黨。