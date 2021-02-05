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陳柏惟曝「壓力」心情　刪Q連署5天達標「支持者不要擔心」

記者蔡文鈴／綜合報導

台中海線民間團體2月1日起展開罷免台灣基進黨立委陳柏惟連署，短短5天就達到第一階段3000份門檻。對此，陳柏惟表示，成為公眾人物後，時常面對跟以前不同的壓力，雖然一階連署門檻過關，但他也向支持者表示不要擔心，只求給大家更好的社會跟國家。

▲台灣基進立委陳柏惟 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲台灣基進立委陳柏惟。（資料照／記者洪靖宜翻攝）

陳柏惟以「壓力」為題抒發自從政以來面對的各種壓力，期許自己不是施壓而是減壓的人，雖然常有惡意與攻擊，自然也感到稀鬆平常，做好份內工作，對得起支持者。他說，多數時間是防守反擊、笑罵由人，政治工作動輒得咎，質詢法案影響十萬百萬人，鬥嘴過程也從來不怨恨某一個個人，與他背後的政治意志，也就是中國國民黨。

陳柏惟說，然而受到壓力大家會做的事情不同，也因此可以觀察有沒有逃避問題、推卸責任、虛與委蛇甚至加入施壓方，如同中國國民黨向死敵共產黨妥協般，「又或是宣稱罷免我的粉專指控我是黑道又突然刪文，像這種朋友我都不會交，因為他們承受不了壓力，一定有一天會害你。」

陳柏惟強調，如何判斷施壓與受壓，決定了你對這個世界的看法，這就是意識型態；「醫護人員承受新冠肺炎的壓力，所以我們支持；台灣被中國欺負，所以我們支持；黃捷被報復性罷免，所以我們支持；你的意識型態決定你是給予壓力的人還是卸下壓力的人。」

此外，陳柏惟針對罷免連署回應，長達半年的罷免連署，有兩千份是理所當然，沒有因此感到壓力，與顏寬恒互動就像點頭之交，也沒有壓力；也請支持者不要擔心，只求帶給大家更好的國家與社會。未來會繼續在「國家安全」與「國民安全」領域繆力打拼，作為台灣之盾，站在第一線承受來自內外的惡意。
 

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