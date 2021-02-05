北市警局年前大掃黑　「天道盟＋十五份」12黑幫成員全栽了

記者邱中岳／台北報導

北市警局在年前執行大掃黑行動，其中北投分局破獲天道盟太陽會組織犯罪，設局仙人跳強押被害人到陽明山；另外，文山警方也破獲被害人涉嫌用假鈔買毒，遭強押凌虐致死。

▲北投分局查獲天道盟太陽會大哥，找來22歲嫩妹設局仙人跳。（圖／記者邱中岳翻攝）

北投分局表示，43歲的廖姓男子平時以天道盟太陽會大哥自居，竟在2020年間，找來22歲的高姓女子設局引誘27歲的黃姓男子，高女帶黃男返家之後，高女佯稱被性侵。

廖男等人趁機出現，強迫黃男付1百萬，最後降為5萬元，但黃仍付不出來，被帶往陽明山控制行動，但黃仍無法付款，廖男只能放人，最後警方共逮捕6人到案，訊後依法送辦。

▲鄭姓男子因拿假鈔買毒品，遭囚禁凌虐，送醫後不治身亡。（圖／記者邱中岳翻攝）

另外，文山區警方也發現，26歲的周姓大哥，平時以15份幫老大自居，發現25歲的鄭姓男子要求買200萬毒品，但卻以1萬元真鈔摻199萬假鈔交易，最後將人押往堂口處理。

但最後不慎將鄭姓男子失手打死，緊急送往醫院後仍搶救不治，警方攻堅還查獲1千多包毒品，訊後將周男等6人依照《組織犯罪條例》、恐嚇、殺人以及毒品等罪嫌送辦。

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