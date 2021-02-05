丁寧弟弟被捕！暴力團首腦　不倒會二林分會長「5億超跑辦婚禮」

記者唐詠絮／彰化報導

藝人丁寧的弟弟、天道盟不倒會二林分會會長李俊賢(46歲)，涉嫌暴力取財，教唆成員開車衝撞被害人親友，製造假車禍詐保，被彰化縣刑大逮捕，查獲賓士及雙B轎車、槍枝彈藥、471萬不法現金，同時將陳姓副會長及25名手下成員拘提到案，全案依違反組織犯罪條例等案移送地檢偵辦。

▲天道盟不倒會二林分會長李俊賢被逮捕。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化刑大搜索出做案工具。（圖／記者唐詠絮翻攝）

彰化縣刑大指出，本次專案期間，本局刑事警察大隊於2月2日由彰化地檢署檢察官蔡勝浩指揮，兵分多路檢肅拘提天道盟不倒會二林分會會長李俊賢、陳副會長、天道盟不倒會二林分會溪湖分支楊副會長及旗下鐘姓成員等計11人到案，執行搜索處所計16處，於其中一處搜索點查獲楊姓通緝犯、借提（訊）嫌犯計4名，總計檢肅到案人數16名。

警方指出，李俊賢16年前是天道盟「二林會」分會長，因涉嫌一起討債糾紛，卻演變成開槍火拚被警方逮捕；5年前曾以5億元超跑，在二林鎮補辦婚禮，風光佔盡媒體版面，創立天道盟不倒會二林分會，並以二林分會會長自居，近年來持續在彰化縣二林鄉、溪湖鎮一帶持續吸收年輕人作為旗下成員，並在天道盟其他成員公祭場合，以「二林不倒會」作為參加單位。

警方接著表示，要加入該幫派，必須通過天道盟不倒會二林分會的陳姓副會長等幹部分別審核，且不得擅意離開該幫派，否則將會遭到毆打等暴力犯行，目前該幫派持續吸收成員壯大中，且積極以暴力性手段恐嚇遭放高利貸款或藉勢藉端對被害人恐嚇取財、敲詐勒贖。

彰化刑大蒐報後發現李俊賢對被害者誆稱所購得車輛係贓車，再率眾多次向被害者恐嚇取財，到被害者住家潑漆，另教唆旗下成員駕車衝撞被害者親友等犯行；另又多次與旗下成員共謀，以假車禍、假造車輛失竊等情形，向保險公司詐領保險理賠金。

刑大表示，本案現場搜索扣案證物，現金465萬元、港幣13,000元、自小客車5輛（BENZ 4部、BMW 1部）、監視器主機2台、手錶13支、天道盟不倒會徽章3個、其餘模擬槍2枝及子彈12顆（送鑑定中），全案將依違反組織犯罪條例等案移請彰化地檢偵辦。

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