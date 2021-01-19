淨化春節治安　南警掃黑肅槍緝毒查賭成果曝

▲台南市警局在春節前執行淨化治安專案，全力掃黑、肅槍、緝毒、查賭，成果豐碩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市警局為淨化春節前治安，維護治安沒有空窗期，全力展現打擊犯罪之決心，於1月8日起至1月15日止為期8天，全力執行「掃蕩黑幫、非法槍械、安居緝毒、取締賭博」專案，動員16個分局及刑警大隊全力投入，成果豐碩。

春節將屆，又適逢台南市警察局局長交接，市長黃偉哲期許警察人員執法應遵循「保障基本人權、依法行使職權」、「警察幹部有責任感、基層員警有榮譽感、市民有安全感」等兩大原則，以台南治安為念，讓市民安居樂業，絕對不容許少數的不法分子，危害台南市治安，特規劃此一專案勤務。

市警局16個分局及刑警大隊總動員，本次專案成果，總計掃蕩黑幫1件7人、查獲非制式槍枝3枝、模擬槍2枝、各式子彈32顆；查緝毒品藥頭12人（第一、二級毒品454.85公克、第三、四級毒品107.93公克）、取締賭博案10件12人，其中重大績效有刑大與刑事警察局在永康查獲馮姓犯嫌持有改造手槍2枝、模擬槍2枝、子彈17顆、貫通槍管4支、手槍半成品及改造槍彈工具等1批及在南區查獲犯嫌陳姓犯嫌大麻工廠案，查扣大麻活體174株、成品大麻花94.6公克、植栽暨烘乾設備等1批。

台南市警局刑事警察大隊大隊長林宏昇表示，為避免不法人士趁春節前惡意挑戰政府執法公權力及擾亂社會安定，將傾全力強化掃蕩黑道幫派、非法槍械、毒品及賭場，讓市民生活更有保障，並呼籲民眾若發現可疑人事物，請立即與警方聯繫，共同為社會治安盡份心力，展現維護治安決心，讓民眾安心過好年。

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