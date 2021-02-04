白狼要組「紅色隊伍」助統一　警掃黑鎖定統促黨逮21人

▲全國同步掃黑逮捕天道盟不倒會二林分會長李俊賢等多名角頭。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

統促黨總裁張安樂近期接受中國媒體訪問，公然表明將在台灣發展「紅色隊伍」，當大陸準備行動武統台灣時宣揚「和平統一、陣前起義」，警政署為避免這些依附中共的外省黑幫影響台灣治安社會穩定，與高檢署、全國警察系統合作發動「全國同步掃黑行動專案」。

▲全國同步掃黑逮捕包含統促黨主委溫吉成等多名黑幫要角。（圖／記者張君豪翻攝）

警政署統計這次行動動員全國警力9691人次，共查緝到案治平目標40人、手下成員210人，合計250人，並查扣不法利得達新臺幣789萬餘元、掃蕩包括竹聯幫地堂、和堂、仁堂、雷堂、信堂、虎堂，天道盟天蘆會、太陽會、不倒會，以及四海幫海亮堂、海豪堂，其中更查獲統促黨主持的相關犯罪組織6案21人，為近年最多件，也宣示政府掃蕩這些依附中共在台附屬勢力的決心。

▲全國同步掃黑逮捕包含天道盟天蘆分會長綽號電光的陳姓角頭。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局偵一大隊與新北市警蘆洲分局逮捕天道盟蘆洲角頭空保旗下大將，現任天道盟天蘆會會長、綽號電光的陳光銘（61歲）、警方調查陳嫌以擔任宮廟主委為掩護，從事暴力討若被害人不配合還債，動輒以恐嚇、暴力毆打不法手段使債務人心生恐懼，其中一名被害人被打到腎臟衰竭一度命危，警方檢肅陳嫌及旗下成員共10人到案。

彰化縣刑警大隊則拘提現任天道盟不倒會二林分會長李俊賢到案（47歲），警方指出，李嫌當年為綽號「阿不倒」不倒會長謝運通貼身司機、後來接掌不倒會二林分會，他平常以放高利貸暴力討債為業；並涉及製造多起雙B高檔名車假車禍、假失竊案向保險公司詐領理賠金逾新台幣4百萬元。彰化縣刑大日前收網，逮捕李嫌及該幫成員共16人。

邱姓男子（54歲）對外自稱統促黨捍衛隊副隊長，他曾委任被害人承攬其經營宮廟裝修工程，但因工程延誤及香客房租糾紛，夥同手下成員強逼包商簽本票，再恐嚇要開槍讓被害人殘廢，並為控制被害人行蹤，竟於被害人使用車輛裝設追蹤器，致被害人心生畏懼而陸續匯出70多萬元。

另名何姓男子（48歲）對外聲稱是統促黨田單黨部主委，警方查出他教唆幫眾持槍對被害人暴力討債，刑事局偵二大隊第三隊日前收網，逮捕統促黨包含邱嫌、何嫌及同黨成員共6人到案。

多次犯刑案躍上媒體版面的統促黨福星黨部溫姓主委，這次也被桃園龜山警方逮捕，警方蒐證發現他以經商作掩護從事暴力討債，因手下與被害人有財務糾紛，威逼被害人簽下120萬元本票，甚至闖入被害人經營工廠內，強扣機具作為抵償，警方到場保護被害人還被他檢舉，明顯挑釁公權力；台中市也逮捕涉嫌介入公司經營、有竹聯幫背景的統促黨成功黨部廖姓主委（44歲）及同幫派4人到案。

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