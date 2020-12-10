竹北劫囚勾出西門町雙屍案主嫌　18年前學《古惑仔》噴滅火器脫逃

記者黃翊婷／綜合報導

新竹縣竹北警分局9日發生通緝犯脫逃事件！兩名警員在戒護一名5年以上重罪通緝犯就醫時，遭埋伏的女友趁亂推倒，成功帶走通緝犯，目前警方正在全力緝捕當中。其實這並不是台灣第一起劫囚事件，犯下西門町峨嵋停車場雙屍命案的天道盟成員陳福祥，18年前也曾學電影《古惑仔》劫囚，靠一瓶滅火器一口氣打到3名警員後脫逃。

▼▲籍斯瀚脫逃的過程全被醫院監視器拍下。（圖／東森新聞）

從竹北警分局警員手中脫逃的通緝犯名叫籍斯瀚，是地方惡名昭彰的擁槍大毒梟，他不僅因為擁槍被查獲判刑1年7個月，也曾犯下縱火案被判3年7個月，最後人還沒報到服刑就被通緝。他9日中午在派出所向警方表示心臟痛，隨後由兩名警員戒護送往東元醫院，沒想到他的女友早就埋伏在急診室門口，其他接應人員上前與警員發生推擠，最終成功將人帶走，全程僅花了76秒。

警方目前仍在全力追緝籍斯瀚，不過，這其實不是台灣第一次發生劫囚案。2015年發生的西門町峨嵋停車場雙屍命案主嫌陳福祥，在2002年間因為涉犯槍砲案遭通緝，當時25歲的他趁著被少年隊借提的空檔，學電影《古惑仔》的情節，拿起滅火器狠砸、猛噴3名警員，順利與其他同夥一起脫逃，讓當時的社會大眾相當震驚。

▼▲西門町停車場雙屍命案主嫌陳福祥（灰衣者）也曾策畫劫囚。（圖／ETtoday資料照）

有「雙槍俠」之稱的陳福祥是天道盟的成員，作風相當凶悍，但襲警逃亡35天後還是被逮入獄，直到2013年底才出獄，結果2015年1月就犯下西門町峨嵋停車場雙屍命案，他因為毒品買賣黑吃黑，行刑式槍殺兩名販毒集團小弟，再堆疊於汽車後座。

據了解，陳福祥的逃亡過程堪稱「極樂」生活，他使用5個門號、8支手機躲避警方追查，卻因為愛上色情網站搭訕正妹而被鎖定位置，最終是在2015年1月24日喝醉返回桃園套房的時候，被警方攻堅逮捕。落網之後，他一、二審與更一審三度被判處死刑，但經過上訴，今年7月最高法院再度撤銷判決，發回高院二審。