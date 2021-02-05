台科大建築系前進台東關山　傳承平埔族傳統「竹屋工藝」

▲為了完整重現平埔大武壟族的傳統竹屋，台科大特別邀請竹藝大師王川雄指導竹屋建造。（圖／台灣科技大學提供）

記者崔至雲／台北報導

重現大武壠竹屋工法！台科大建築系師生團隊前往台東縣關山鎮，帶領關山工商建築科的學生在校園內蓋竹屋，傳承平埔大武壟族傳統竹屋工藝，同時進行生態建材研究，竹屋完成後將作為關山工商師生教學使用，保留傳統建築文化。

台科大校長顏家鈺表示，台科大長年投入關山鎮的空間活化及偏鄉教育工作，六年前建築系邱韻祥教授協助關山嘉賓旅社空間改造，台科大開始定期協助關山鎮，不論是在數位學伴、活化老屋、空間營造，每年都有數十位本籍及外籍生參與，今年邱韻祥教授團隊和關山工商合作，以竹屋為教具，帶領高職生實際動手參與竹屋建造過程，跨出培育台灣傳統建築營造人才的第一步。

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▲台科大建築系師生團隊動手做蓋竹屋，傳承平埔大武壟族傳統竹屋工藝。（圖／台灣科技大學提供）

台科大建築系教授邱韻祥表示，三年前台科大學生團隊，在大武壠族王川雄大匠師的帶領下，營造了台東關山二十一世紀以來，第一棟傳統竹屋，留下了珍貴的歷史紀錄。這次特別與關山工商合作，著眼大武壠營造技術的永續傳承，打造第二棟竹屋，更配合108課綱實務技能課程，以竹屋為教具，將這些過程編成多媒體教材，擴展建築科、原民藝能科高職端學生實務技能學習領域。

為了完整重現平埔大武壟族的傳統竹屋，台科大特別邀請竹藝大師王川雄，一起參與竹屋建造，指導建築系學生運用自然建材竹子、黃藤、茅草蓋房屋，同學們運用寒假期間，跟著師傅學習難得一見的竹屋技藝工法。





▲台科大建築系教授邱韻祥（前排右3）團隊與竹藝師王川雄（前排右2）合作，於關山工商校園蓋竹屋，完成後將作為當地師生教學使用。（圖／台灣科技大學提供）

參與竹屋建造的台科大建築系大三學生羅婉甄，同時也是關山工商建築科畢業校友，羅婉甄表示，學校大部分都是教木構造，竹構已經非常少見了，很難得有機會可以跟在師傅旁邊學習，實作比起畫設計圖更有趣，透過實際動手做才知道蓋一棟竹屋需要注意哪些細節，對於綁藤的技巧也越來越熟練。

羅婉甄說，以前在關山也沒什麼機會接觸傳統建築，這次藉由參與邱老師的計畫回到母校，帶關山工商的學弟妹一起蓋竹屋，教他們如何運用傳統建材，把竹工藝融入課程中，和關山在地的連結性更強了。

▲台科大建築系大三學生羅婉甄，回到母校關山工商帶領學弟妹一起蓋竹屋。（圖／台灣科技大學提供）

台科大建築所碩一學生吳疆，除了參與竹屋技術指導，也投入生態建材的研究，分析竹屋通風、採光、耗能，並且測繪紀錄下師傅的構法。吳疆表示，竹子是新的建材趨勢，生長速度比木材快很多，但是竹屋的研究資料很少，更難能找到舊竹屋來研究，這次很難得可以向師傅請教學習，希望透過研究將竹屋技術保存下來，賦予竹屋材料更大的價值。





▲台科大建築系大三學生羅婉甄（右1），是關山工商建築科畢業校友，教當地學生如何運用傳統建材。（圖／台灣科技大學提供）

一同參與蓋竹屋的關山工商學生許智翔表示，小時候常常會和朋友到附近砍竹子，練習用竹子做各式各樣的小作品，但是從來沒有蓋過竹屋，這次參與竹屋建造的過程，看到竹屋結構固定的方式，用簡單的工法就可以做到房屋需要的強度，覺得很驚艷，開心可以學到更多傳統的建築技術。

由台科大建造的竹屋，未來將留在關山工商校園內，結合建築、行銷、藝能科等跨領域課程內容，作為展覽與教學空間，幫助發展在地文化特色。