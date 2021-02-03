男大生「返台東確診」！衛生局長失言曝身份　陳時中回應了

▲台東衛生局長脫口爆「案916回鄉居隔確診」。（圖／記者楊漢聲翻攝）



記者柯振中、楊漢聲／台東報導

台東縣衛生局局長3日意外失言，曝光個案「案916」的身份，引起東部民眾的恐慌。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中回應，案916是歸類為境外移入，所謂的東台灣零確診，其實不需要談，台灣是個整體，「一日生活圈，都是一體的。」

指揮中心2日公布最新疫情狀況，其中有名20多歲男子近期從菲律賓返國，住進防疫旅館後，出現喉嚨不適、咳嗽等症狀，後續確診新冠肺炎，列為案916。

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▼陳時中回應說法。（圖／指揮中心提供）



後續台東縣衛生局長黃明恩突然失言，曝光了案916的身份，是到菲律賓求學的大學生，引起東部民眾恐慌，也讓衛生局被質疑，「東部防疫零確診」是否已經破功。

對此，陳時中回應，案916歸類在境外移入，至於「東部零確診」的部分，男子入境以後，就在東部的防疫旅館檢疫，若要分什麼「哪裡零確診」破功，其實沒有必要，因為台灣是個整體，「一日生活圈，都是一體的。」

針對男大生確診的消息，台東縣府回應，縣府發言人曝光案916的身份，屬於「一時失言、口誤」，國內疫情的狀況，應該統一由中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中來說明。