台東衛生局長脫口爆「案916回鄉居隔確診」　縣府急回：一時失言

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者楊漢聲、莊智勝／台東報導

台東縣衛生局長黃明恩今（3日）公開對外表示，昨確診個案「案916」為一名前往菲律賓求學的男學生（約20多歲），1月26日返國後即回到「故鄉台東」防疫旅館隔離，因陸續出現咳嗽等不適症狀所以通報採檢，並於昨確診感染新冠肺炎；消息曝光後立即引起東部民眾恐慌。對此，台東縣府稍早回應，稱黃明恩的發言為「一時失言」，強調後續國內疫情狀況應由中央疫情指揮中心統一對外宣布。

中央流行疫情指揮中心昨公布疫情狀況，雖無新增本土病例，但仍有3例境外移入，分別從美國、日本、菲律賓入境，其中案916為本國籍20多歲男性，去年1月前往菲律賓就學，直到今年1月26日才返國，並在搭機前出示3日內檢驗陰性報告，入境後前往防疫旅館檢疫，但後續1月28日、29日陸續出現喉嚨不適、咳嗽等症況，於1月31日主動回報，翌日由衛生單位安排就醫採檢，並於2日確診感染；指揮中心掌握案916接觸者共35人，其中9人列居家隔離，26人因有適當防護，列自主健康管理。

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黃明恩今上午公開對外發言，表示案916是台東人，上月26日返台後即回到「故鄉台東」防疫旅館隔離檢疫，並於昨日確診感染，且遭匡列、列為居家隔離的9人中，還有2人也在台東；消息一出後，立即引起東部民眾恐慌，質疑「東部防疫零確診」是否已經破功。

對此，台東縣府稍早也針對黃明恩發言做出回應，表示局長上午是「一時失言、口誤」，國內疫情確診情況，應統一由中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中對外說明。