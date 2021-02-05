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屏東阿北車流路口徬徨險象環生　警緊急下車協助找到家人

▲枋寮警分局佳冬分駐所警員杜育維、邱鈺翔幫失智者找到家人 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲枋寮警分局佳冬分駐所警員杜育維、邱鈺翔幫失智者找到家人 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣枋寮警分局佳冬分駐所警員杜育維、邱鈺翔日前駕駛巡邏車執行巡邏勤務，在台17線與佳和路口看到一名男子徬徨不知所措，由於當時車水馬龍，相當危險，便下車了解，他回答:「我都忘記了」，詢問附近店家及民眾，無人認識，警方最後依人臉辨識系統找到他的身份並聯繫家人，家人十分感激。

杜育維、邱鈺翔表示，巡邏經過該路段，往來車流大，看到這名男子徬徨無助，很危險，立即下車了解，發現他身上未攜帶任何證件，只好細心對老翁詢問是否記得家中地址，他想了想遲疑許久，最後只以台語回答了一句「我都忘記了」。

2警立即向附近居民詢問是否認識他，無人認識，最後以人臉辨識系統查詢，順利查出他身分，連絡上他的家人，將他平安送返家。

分局長簡彥匡肯定杜、邱兩員主動機積極為民服務精神，足為其他同仁的表率；也提醒民眾，為預防長者或其他心智障礙者走失，家屬可為親愛的家人向屏東基督教醫院窗口(承辦人林惠貞08-7384033； 0987627318)免費申請「失智老人愛心手鍊」，員警也能代為受理送件申請，若有走失情形發生時，警察等單位就可以用手鍊上的編號很快查出家屬聯繫方式，讓失智者順利找到他的家人。

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屏東枋寮警察老人失智

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