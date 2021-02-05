善心再加碼　屏東東港警春節前夕關懷5弱勢家庭

▲東港警分局新園分駐所所長李毅信、警員李昭慶2員 會同義警、志工關懷弱勢家庭。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

日前新園分駐所所長李毅信與員警及地方善心人士等，前往關懷慰問轄區弱勢家庭，因媒體報導及地方社群PO文，而獲得轄內居民肯定，分駐所近日紛紛接獲地方善心人士來電表示，願意再加碼提供慰問金等辦理關懷慰問，於春節前夕讓遭逢變故弱勢家庭感受到社會溫。

▲▼新園分駐所員警、義警、志工致贈物質。

4日所長李毅信、警員李昭慶2員，再度邀集新園義警分隊、志工等人，偕同地方善心人士及十二犁頭鏢文化發展協會成員等，共同致贈慰問金共新台幣1萬元及5袋民生物資，前往轄區關懷慰問弱勢家庭共5戶，藉由關懷慰問讓弱勢者感受到社會溫馨，歡渡春節。

另通報轉介新園鄉公所社福單位及張榮發慈善基金會，辦理急難救助通報，協助處裡家庭變故生活紓困措施，受到慰問家庭非常感謝警察主動熱心關懷弱勢，深表肯定與讚譽。



分局長林文煜表示，社會上有諸多貧寒尚待同仁關心，警察雖平時著重於治安與交通工作，但為民服務也是社區警政工作重要的一環，希望在歲末寒冬之際能對這些最需要關懷的弱勢家庭，盡一份棉薄之力，展現警察溫馨助人的形象。

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