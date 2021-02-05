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全台最美文創園區在屏東　勝利星村充滿浪漫年節氣氛

▲屏東縣政府5日辦理「勝利星村 浪漫有春」開幕會。（圖／屏東縣政府文化處提供，以下同）

▲屏東縣政府5日辦理「勝利星村 浪漫有春」開幕會。（圖／屏東縣政府文化處提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東勝利星村創意生活園區以「全台最美的文創園區」陪民眾一起過新年。「勝利星村 浪漫有春」於2月6日至3月1日，全區51家品牌以風格異趣的文創選物、私廚料理，以及浪漫的花藝盛典，讓遊客感受屏東好好的文化新體驗。

▲屏東縣政府5日辦理「勝利星村 浪漫有春」開幕會。（圖／屏東縣政府文化處提供，以下同）

▲▼縣長潘孟安（中）與設計師合影、「勝利星村 浪漫有春」。

▲屏東縣政府5日辦理「勝利星村 浪漫有春」開幕會。（圖／屏東縣政府文化處提供，以下同）

屏東縣政府5日辦理「勝利星村 浪漫有春」開幕會，縣長潘孟安、時尚設計師黃偉豪、花藝鬼才吳尚洋等共同揭幕，園區店家們也帶來自家商品到場參與。

潘孟安縣長表示，勝利星村歷史建築自2016年文化部再造歷史現場計畫挹注下，全面修復完成，51家品牌店家陸續進駐營運，在農曆年前讓園區煥然一新，邀請民眾在春節期間來走春，並提醒民眾及店家配合防疫規範，一起平安過好年。

文化處指出，目前園區有51個品牌，農曆年前有42個品牌開幕，還有部份尚進行細部裝修的品牌業者為營運暖身，以快閃設攤形式展售商品。誠品書店也於園區快閃開展「期間限定店」至2月底止。

園區品牌店家多元、文化性豐富，形成特色街區，橫跨餐飲、文化創意、表演藝術、親子體驗、服裝與花藝設計、生活體驗、旅宿等。

文化處長吳明榮說，除了花藝與地景創作，民眾也可走訪各店家體驗美食或的文創選物。而在園區內單筆消費滿額888元，並於勝利星村臉書專頁按讚，即可至將軍之屋兌換「勝利星村 浪漫有春」限量書燈1個。

另勝利路與博愛路口的得勝公有停車場，於過年期間正式對外開放，停車資訊請洽勝利星村官網查詢。

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