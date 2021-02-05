春節前夕　東港警、移民署聯手港區移工防疫查緬緝

▲東港警分局與移民署屏東縣專勤隊、國境事務大隊高雄港隊4日晚在對東港等漁港附近外籍移工聚集處所宣導查訪。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

因應年關將近，屏東縣東港警分局與移民署屏東縣專勤隊、國境事務大隊高雄港隊東港小組於4日晚間針對東港、鹽埔漁港附近外籍移(漁)工易聚集處所、商店，規劃查察勤務並向外籍漁工們宣導防疫觀念與交通安全、灌輸防制人口販運觀念，移工們對相關單位的用心，相當感激。

▲▼港區移工查訪。

新冠肺炎疫情影響，外國移(漁)工輸入不易，而年節將至，缺工問題加劇易導致漏跳船與逃逸情況攀升；東港警分局特與移民署人員合作，至漁港附近及移(漁)工易聚集商店、地區查察其身分，嚴防港區走私偷渡情事、防止逃逸移(漁)工摻雜其中，並向移（漁）工們宣導防疫期間應配合政府防疫政策，出入八大類場所應配戴口罩，騎乘電動機車需戴安全帽、酒後不騎車等交通安全觀念，另傳達防制人口販運「反剝削、反奴役、禁止人口販運、捍衛人權」的概念，讓其了解相關法規之餘，也知悉自身應有的權利。



分局長林文煜表示，警方會同移民署於年前擴大漁港周邊外籍人士查察，除防堵不法情事外，更配合宣導防疫工作，讓漁港免成為防疫縫隙，造成破口；未來持續針對轄內外籍人士經常出入及聚集處所查察，並宣導外籍漁工遵守本國法令，以維轄內治安平穩及交通安全。

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