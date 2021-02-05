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蓋亞那「台灣辦公室」生變！曾哭求中國蓋發電廠...不敢得罪乾爹

▲▼圭亞那撤回允許我國成立辦公室的決議。（圖／達志影像／美聯社）

▲蓋亞那撤回允許我國成立辦公室的決議。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

我國外交部4日親曝，與南美洲國家蓋亞那於1月簽署協議，在該國設立辦公室，引發北京當局不滿，敦促喬治城當局應遵守「一個中國」政策。蓋亞那在撤回協議的同時，其外交部發佈新聞稿，感謝北京提供2萬劑陸製新冠疫苗。事實上，蓋亞那早在獨立之前便與中國維持著深厚的外交關係，不僅20世紀以前便住有華人移工，其獨立後的首任總統鍾亞瑟為華裔後代。

根據英媒《衛報》（TheGuardian），蓋亞那最早為英國的殖民地，然而在傳統上與中國卻有著密切的聯繫，隨著近來美國油商在蓋亞那沿海發現有80億桶石油儲量，其地理與戰略位置上的優越，使美國當局擔心北京當局在中南美洲的影響力日漸加深，加上該國長期以來與鄰國委內瑞拉有領土爭端，而委內瑞拉是中國在中南美洲主要的盟友之一。

報導指出，北京當局多年以來向小國施壓，要求效忠，例如多明尼加曾於2018年宣布與台灣斷絕外交關係，此舉被台灣外交當局痛批是「金援外交」。

其實，從1843年英國政府發放許可證，允許屬地蓋亞那輸入華人移工後，開始與中國產生淵源，中國學者認為，華工對當地稻米種植、橡膠培育與蔗糖煉製技術產生深遠影響，而20世紀以後，北京當局亦支持蓋亞那從英國獨立，1972年兩國建交後，蓋亞那曾要求中國援助當地興建紡織廠與製磚廠，而北京當局亦提供貸款優惠，資助興建供電設施，並派遣醫療人員向蓋亞那提供醫療服務。

另外，蓋亞那政府於當地時間3日發佈新聞稿，感謝北京當局提供2萬劑陸製新冠疫苗，疫苗最快3月運抵，此舉也可能使蓋亞那最後做出撤回允許我國成立辦公室的決議。

►陸製新冠疫苗強攻！蓋亞那「台灣辦公室」生變...可能原因曝光

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