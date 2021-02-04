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動漫迷廣場上「集體保持1.5m」超配合防疫　網笑讚：最守秩序族群

▲▼ 。（圖／翻攝自路上觀察學院）

▲今年動漫展規定，排隊要保持1.5公尺社交距離。（圖／翻攝自路上觀察學院）

網搜小組／鄺郁庭報導

2021年「台北國際動漫展」4日登場，值得注意的是，防疫規定竟然造就一幕有趣畫面！有網友在臉書《路上觀察學院》貼出照片，「井然有序的排隊，怕了吧！」只見動漫迷在入場處乖乖排隊，彼此之間保持整齊的間距，乍看之下就像人體模型，讓網友不禁笑呼「是要練刺槍術嗎」、「一開始只看圖以為是模型。」

Nicky Hsieh在臉書《路上觀察學院》貼出照片，文中笑說「井然有序的排隊，怕了吧！」並Hashtag「#2021動漫展」。仔細看看照片，只見1樓入口處已經有動漫迷坐地等待，幾乎快佔滿整個廣場。有趣的是，每個人的前後左右都乖乖保持1.5公尺的社交距離，原PO從上往下拍，看起來就像小小的人體模型。

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▲▼ 。（圖／Nicky Hsieh授權使用）

▲原PO拍到超療癒一幕。（圖／Nicky Hsieh授權使用）

《ETtoday新聞雲》私訊Nicky Hsieh，他透露自己其實是參展廠商，剛好上樓到超商買早餐，見到這一幕不禁隨手拍下。至於今天的整體秩序和防疫狀況，他認為今年的主辦單位相當重視防疫工作，入場者要實名制掃描身份證，場內攤位也設置良好距離。

▲▼ 。（圖／Nicky Hsieh授權使用）

▲Nicky Hsieh給予主辦單位和動漫迷肯定。（圖／Nicky Hsieh授權使用）

Nicky Hsieh不僅給予主辦單位肯定，也稱讚今年的動漫迷都相當配合，「一早排隊也是嚴守1.5米距離」，忍不住笑說「大會主辦將參觀者訓練得相當有條理啊！」

照片一出，吸引4千多人按讚，「中央伍～為準～」、「不講還以為是什麼新兵等待入伍勒」、「一群最安全的人（平時不隨便出門群聚）」、「最守秩序的族群」、「好工整啊」、「所以宅宅比去唐吉訶德那些人都守規矩多ㄌ！防疫距離做的很好」、「這就是為何我另一半可以選擇宅男，乖乖又可愛」、「有武德的年輕人」、「宅宅都是守秩序的！」

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