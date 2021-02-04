　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

王婉諭批趙少康「大言不慚」　「52台還中天」毫無法治觀念又威權

▲▼王婉諭批趙少康。（圖／翻攝王婉諭臉書）

▲王婉諭批趙少康。（圖／翻攝王婉諭臉書）

記者蔡文鈴／台北報導

資深媒體人趙少康重返國民黨，更宣示若當選總統要把52台還給中天，引發各界議論。對此，時代力量立委王婉諭批評「這種黨國不分的獨裁思維，只存在威權國家，實在令我瞠目結舌。」

對於趙少康說「當選總統要把52台還給中天」，王婉諭怒批，「趙少康先生別大言不慚，這種黨國不分的獨裁思維，只存在威權國家！」

王婉諭表示，先前就多次強調，NCC對中天的換照審查，完全是依法行政，當時連北高行都表示，「新聞媒體屬於全體國民的公共資源，應受國家主管機關依法監督」，更顯示了行政部門對衛星頻道事業換照監理的重要性。然而，國民黨在換照審查前，卻一再指控「NCC有政治勢力介入」、「下架中天完全是獨裁政府的作為」，試圖曲解是非來製造政治對立，完全無視中天長期違法的事實。

王婉諭認為，趙少康的說法也就在表示，他如果當選總統，會大辣辣地將手伸進獨立機關，要求我國的傳媒監理機關將衛星頻道的特許執照，「還給」與他政治立場相近的中天。

王婉諭也鄭重的向國民黨和趙少康表示，法治是一個民主國家最根本的基礎！完全無視行政中立，將獨立機關視為禁臠，甚至是將個人意識形態凌駕在法律之上，這種黨國不分的獨裁思維，只會存在於威權國家中。

此外，王婉諭也說，如果國民黨所謂的改革，就是讓這樣的落後思維重新拿回主導權的話，未來國民黨恐怕也會和中天一樣，被掃入歷史的塵埃。

其他人也看了這些新聞...

► 趙少康宣示：如果我當選總統　會把52台還給中天
► 趙少康爆江啟臣繼續選黨主席：他第二次吃飯就說要聘我當中評委
► 沈富雄預言：趙少康若參選2024總統　宣誓就職就是他

振興一下我們的美麗

ET快訊
快訊／台灣COVAX首波疫苗要來了　「最快開打」時間曝
獨／富王鴨肉要重新開張了！小老闆喊告30網友
快訊／疫苗有譜了！台灣是COVAX首波出貨對象
快訊／新店保母打地鋪睡覺「1歲嬰死在床上」　父母崩潰
快訊／捲性騷雞排妹疑雲　翁立友露面開記者會時間點曝
才剛求婚成功！街口董座胡亦嘉遭金管會停權一年　罰180萬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

反對罷免票是關鍵！　羅友志斷言：若罷免成功「下個立委就是黃捷」

同框賴清德參訪Google新園區開幕　侯友宜承諾全力協助第二期工程

王婉諭批趙少康「大言不慚」　「52台還中天」毫無法治觀念又威權

美強調「一中政策」未改變　陸委會：跟中共「一中原則」有明顯差異

罷捷理由被疑引用「港版國安法」　陸委會：惡法不適用台灣

趙少康稱當總統把52台還中天　黃國昌怒嗆：總統可以幹這種事嗎？

政府加碼力催生育率　今年8月起第2胎以上唸公幼免學費

退伍12年竟接教召電話！　徐巧芯批：國防部「後退先用」執行不及格

民進黨挺黃捷 有差別待遇？王浩宇曝：黨跟我討論共同決定冷處理

農曆春節結婚　內政部：可於連假前3日「指定」登記日

藍正龍、周幼婷一家四口罕同框！　化身兒子攝影師…抱女兒輕拍背

雞排妹不甩翁立友力挺提告：不干我的事　記者提炒作沒證據…「當場變臉發火」

大逆轉！翁立友再發聲　力挺雞排妹提告：交給司法主持

雙胞胎妹斷魂台南6死車禍！　姊淚崩：下輩子讓妳當姊姊...

叫我嗎？姊姊連續6次喊「皮蛋」 汪奔房間燦笑回應...網：秒融化

給嬤顧7天！牠被寵到「忘記親娘」　看媽靠近...秒怒汪汪叫：別碰我

雞排妹哭了！「我到底做到哪裡才夠」　被質疑說謊：為何說出來的變成罪人？

居檢女連2天找男友陪睡　盧秀燕斥「可惡至極」重罰20萬

幼稚園女兒聽懂貓語「牠腳痛痛」 媽檢查浪喵超毛：肉掌真的有傷

柴柴驚見「親戚遭剝皮」掛門外！　嚇爛緊酸...網笑：當時害怕極了

反對罷免票是關鍵！　羅友志斷言：若罷免成功「下個立委就是黃捷」

同框賴清德參訪Google新園區開幕　侯友宜承諾全力協助第二期工程

王婉諭批趙少康「大言不慚」　「52台還中天」毫無法治觀念又威權

美強調「一中政策」未改變　陸委會：跟中共「一中原則」有明顯差異

罷捷理由被疑引用「港版國安法」　陸委會：惡法不適用台灣

趙少康稱當總統把52台還中天　黃國昌怒嗆：總統可以幹這種事嗎？

政府加碼力催生育率　今年8月起第2胎以上唸公幼免學費

退伍12年竟接教召電話！　徐巧芯批：國防部「後退先用」執行不及格

民進黨挺黃捷 有差別待遇？王浩宇曝：黨跟我討論共同決定冷處理

農曆春節結婚　內政部：可於連假前3日「指定」登記日

封王列車急速前進　利物浦將迎戰曼城

諸葛亮點「七星燈」！原來不是為「續命」...背後暗藏2大玄機

「西門町是LGBTQ聖地」紅到荷蘭！　老外：想去台灣玩

日月光去年每股獲利6.47元　創合併以來新高

快訊／物流公司涉地下匯兌！5年17億金流曝　姑姑跑了侄子到案

新人王大黑馬？　國王哈里伯頓再轟生涯新高21分助勝

宋兆文／不懂作戰的美國前副國安顧問

北韓獲COVAX分配近200萬劑疫苗　金正恩下令：蓋冷凍保存設施！

春季養生首重養肝　中醫師建議：多食綠色蔬果

COVAX首波供台灣AZ疫苗「最快本月可獲分配」到貨1週可開打

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

政治熱門新聞

快訊／政院拍板育兒津貼加碼　分2年調漲到5000元

趙少康聯手韓國瑜　高嘉瑜神回14字

快訊／外交突破！蓋亞那設台灣辦公室

輪到自己被罷免　黃捷自爆「孤獨時刻」獨自爆哭2小時

趙少康：我若當總統就把52台還給中天

黃捷見鳳山少女遭霸凌！心痛回應了

政府加碼力催生育率　今年8月起第2胎以上唸公幼免學費

即／罷捷團體控蔡英文挺黃捷違反選罷法

沈富雄：趙少康若參選2024總統　宣誓就職就是他

吳思瑤挺雞排妹氣憤「檢討受害者」　網嗆：怎看丁允恭欺負女性？

北市電動機車汰購補助飆上9千元　加上中央補助每輛可達1.9萬

顏若芳頻向藍營開砲　呂謦煒嘆：政治鬥爭

教召明年試辦1年1訓、1次14天　2024年全面實施

更多熱門

相關新聞

趙少康要把52台還中天　黃國昌怒嗆：總統可以幹這種事嗎？

趙少康要把52台還中天　黃國昌怒嗆：總統可以幹這種事嗎？

資深媒體人趙少康重回國民黨，民進黨秘書長林錫耀昨指動機值得留意，對此，趙少康抨擊，「這就證實了法院是民進黨開的」，並鄭重宣示將來當選總統，要把52台還給中天」不過，時代力量前立委黃國昌對這樣的說法「很有意見」，並質疑「這是總統的職權嗎？總統可以幹這種事嗎？」

沈富雄：趙少康若參選2024總統　宣誓就職就是他

沈富雄：趙少康若參選2024總統　宣誓就職就是他

如何教孩子認識「飛機杯」？

如何教孩子認識「飛機杯」？

趙少康爆江啟臣要繼續選黨主席：他第二次吃飯就說要聘我當中評委

趙少康爆江啟臣要繼續選黨主席：他第二次吃飯就說要聘我當中評委

趙少康：我若當總統就把52台還給中天

趙少康：我若當總統就把52台還給中天

關鍵字：

趙少康王婉諭

讀者迴響

熱門新聞

雞排妹談性騷「桌上擺飛機杯」真實原因曝光

被帥醫打屁屁　雞排妹：他可以你不行

即／欣興電子再火警！濃煙不斷竄出…警消搶救中

快訊／政院拍板育兒津貼加碼　分2年調漲到5000元

孫德榮3點質疑雞排妹「有這麼嚴重？」

網美採草莓照！　業者驚訝回應了

1人毀一座城新冠毒后病亡！引爆當地群體感染

胡歌、劉亦菲瘋傳領證結婚！

鳳山女孩遭飲料淋頭　屁孩圍毆賞巴掌

今年是「寡婦年」！立春有8大禁忌

醫生聽診器放衣服裡「來回摸乳頭」

《全明星2》驚見「女大咖探班」！

霸凌鳳山少女9屁孩怕了！最狠短褲妹落網

男大生「返台東確診」　陳時中回應

快訊／吳兆絃道歉了！　親筆信全文曝光

更多

最夯影音

更多
藍正龍、周幼婷一家四口罕同框！　化身兒子攝影師…抱女兒輕拍背

藍正龍、周幼婷一家四口罕同框！　化身兒子攝影師…抱女兒輕拍背
雞排妹不甩翁立友力挺提告：不干我的事　記者提炒作沒證據…「當場變臉發火」

雞排妹不甩翁立友力挺提告：不干我的事　記者提炒作沒證據…「當場變臉發火」

大逆轉！翁立友再發聲　力挺雞排妹提告：交給司法主持

大逆轉！翁立友再發聲　力挺雞排妹提告：交給司法主持

雙胞胎妹斷魂台南6死車禍！　姊淚崩：下輩子讓妳當姊姊...

雙胞胎妹斷魂台南6死車禍！　姊淚崩：下輩子讓妳當姊姊...

叫我嗎？姊姊連續6次喊「皮蛋」 汪奔房間燦笑回應...網：秒融化

叫我嗎？姊姊連續6次喊「皮蛋」 汪奔房間燦笑回應...網：秒融化

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面