王婉諭批趙少康「大言不慚」　「52台還中天」毫無法治觀念又威權

▲王婉諭批趙少康。（圖／翻攝王婉諭臉書）



記者蔡文鈴／台北報導

資深媒體人趙少康重返國民黨，更宣示若當選總統要把52台還給中天，引發各界議論。對此，時代力量立委王婉諭批評「這種黨國不分的獨裁思維，只存在威權國家，實在令我瞠目結舌。」

對於趙少康說「當選總統要把52台還給中天」，王婉諭怒批，「趙少康先生別大言不慚，這種黨國不分的獨裁思維，只存在威權國家！」

王婉諭表示，先前就多次強調，NCC對中天的換照審查，完全是依法行政，當時連北高行都表示，「新聞媒體屬於全體國民的公共資源，應受國家主管機關依法監督」，更顯示了行政部門對衛星頻道事業換照監理的重要性。然而，國民黨在換照審查前，卻一再指控「NCC有政治勢力介入」、「下架中天完全是獨裁政府的作為」，試圖曲解是非來製造政治對立，完全無視中天長期違法的事實。

王婉諭認為，趙少康的說法也就在表示，他如果當選總統，會大辣辣地將手伸進獨立機關，要求我國的傳媒監理機關將衛星頻道的特許執照，「還給」與他政治立場相近的中天。

王婉諭也鄭重的向國民黨和趙少康表示，法治是一個民主國家最根本的基礎！完全無視行政中立，將獨立機關視為禁臠，甚至是將個人意識形態凌駕在法律之上，這種黨國不分的獨裁思維，只會存在於威權國家中。

此外，王婉諭也說，如果國民黨所謂的改革，就是讓這樣的落後思維重新拿回主導權的話，未來國民黨恐怕也會和中天一樣，被掃入歷史的塵埃。

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