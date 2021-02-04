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社會 社會焦點 保障人權

獨／富王鴨肉要重新開張了！被指帶兄弟堵外送員　他喊告30網友

▲富王鴨肉店老闆在律師陪同下出面道歉，隨即搭車離開。（圖／記者李忠憲攝）

▲台中富王鴨肉店冒出罵人風波，老闆事後出面道歉，現在也決定對網路上發言不實的網友提告。（圖／資料照片）

記者游瓊華／台中報導

富王鴨肉店王姓小老闆1月初爆發嗆聲女外送員風波，當眾大罵「破查某」、「你毛長齊再來說話啦」引爆眾怒，網友卯起來狂罵。王男日前開記者會13度鞠躬道歉，事隔近一個月，王男也決定硬起來，今天對30名網友提出誹謗告訴。王男律師李明諭表示，事件發生後，網路盛傳王男在外送員做筆錄時撂黑道堵人，這全非事實，「做錯事情他願意道歉，但被抹黑成黑道，無法接受！」

李明諭指出，事發後王男去派出所做筆錄時，只有王男及王男母親兩人，連值班員警都沒看到派出所外面有人，但網路社團、新聞留言下卻有許多網友留言、PO文指稱，王男找兄弟去堵女外送員。李明諭強調，「該道歉就要道歉，要告就要告，從頭到尾都沒有堵人的問題，尤其王男母親只是去陪同作筆錄，卻也被說成黑道，這部份讓王家無法接受！」

至於罵人風波後，臉書出現一堆冒名粉絲團，對此李明諭說，一步一步來，現今王家暫不追究此事。另外，關於外送員堅持不撤告，李明諭說，目前等待檢察官傳喚，「到目前為止，都沒有管道聯絡外送員。」李明諭也提到，富王鴨肉店一定會重開，時間預計落在農曆年後，過年完百業待興，也會是富王重新出發的時候。


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