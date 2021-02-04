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加強重要節日工作首日　善警護果防竊確保農機具安全

▲台南市善化分局警方，春安工作首日，全力執行護果防竊，確保農機具安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市善化分局警方，春安工作首日，全力執行護果防竊，確保農機具安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

目前大內頭社地區正值木瓜採收期，沿著84線東西向快速道路兩側種有許多木瓜，由於該處離工業區不遠，出入人口眾多，瓜農擔心木瓜會遭宵小覬覦摸黑前來偷取，因此拜託轄區善化分局警方能不定時加強巡邏「護果」及防範工寮內農機具被偷走。

▲台南市善化分局警方，春安工作首日，全力執行護果防竊，確保農機具安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

善化分局頭社派出所所長黃勝潮，獲知瓜農擔心「木瓜」及「農機具」會遭宵小覬覦，故於加強重要節日安全維護工作加強巡邏「護果」防竊勤務，不定時編排線上巡邏人員前往巡視，以強化防竊措施，受到當地農民讚揚。

▲台南市善化分局警方，春安工作首日，全力執行護果防竊，確保農機具安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另在南二高善化交流道附近，種有火龍果的胡姓瓜農向警方表示，目前正值火龍果盛產時期，瓜農擔心會遭宵小覬覦前來偷竊，瓜農們也相當配合，除了在果園的周邊加上圍籬，入口處還停放機車擋路，防止貨(卡)車進入田裏偷載，並加派人手輪流守夜護果。

▲台南市善化分局警方，春安工作首日，全力執行護果防竊，確保農機具安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市善化分局警方，春安工作首日，全力執行護果防竊，確保農機具安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

善化警分局茄拔派出所所長黃田宇表示，除了農民自己與鄰近農友共同加強巡視外，警方也實施「護果」專案勤務，並結合社區巡守隊及協勤民力，將巡邏警網深入農田，並建立Line群組聯繫通報管道，隨時通報各類狀況，以守護農民血汗，防制農作物遭竊。

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